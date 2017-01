François Hollande en a rêvé, Emmanuel Macron l'a fait : comment le candidat d’"En Marche !" est en train de parvenir à vendre un hollandisme séduisant et bien pensé

Atlantico : Symbole de la droitisation de la gauche, est-ce que l'on a raison de dire que candidat Emmanuel Macron partage beaucoup de points communs avec François Hollande ? D'une part sur les thématiques économiques, sur le concept de laïcité, les questions sociétales ou encore la place de la France en Europe et dans le monde ? Au final, est-ce que l'on peut dire que la seule chose qui change dans le fond, c'est le packaging ? Plus neuf, plus beau, plus jeune ?

Jean Petaux : Ce que vous appelez le « packaging » et que l’on pourrait tout aussi bien nommer le « style », le « look », le « charisme » sont autant de qualités qui constituent le candidat Macron et qui contribuent à le différencier de ses rivaux mais aussi de son (ses) mentor(s). Pour l’instant on mesure assez aisément qu’entre Hollande et Macron les différences sont faibles. Sans aller jusqu’à reprendre une expression chère à Laurent Fabius alors « plus jeune premier ministre de la France », en 1984, parlant de sa « distance » par rapport à François Mitterrand : « Il n’y a pas l’épaisseur d’une feuille de papier à cigarette entre ce que pense le président de la République et ce que je pense personnellement », on peut dire que Macron est vraiment le « fils prodigue » de Hollande.

La question est de savoir si, comme dans les Evangiles et dans la parabole éponyme (Luc, 15, 1-32), celle dite du « fils prodigue », le « père Hollande » se montrera plus aimable avec le « fils Macron » parti faire la fête et vivre sa vie sur les rives de la droite politique, à son retour au bercail, qu’avec le vainqueur de la primaire « socialistes et associés ».

Il reste quand même une différence de taille entre Hollande et Macron. À 38 ans Emmanuel Macron a construit son court trajet politique en s’installant en dehors des partis politiques. Au même âge, en 1992, le député Hollande avait déjà fondé les « Transcourants » (avec Jean-Yves Le Drian, Jean-Michel Gaillard, Jean-Pierre Mignard, Ségolène Royal et d’autres, « bébés Delors ») depuis 7 ans mais il n’envisageait pas une seconde de quitter l’appareil structurant du PS malgré la Bérézina des législatives de 1993 qui se profilait. D’un côté, chez Macron, la quasi-certitude qu’il faut « sortir du cadre » des partis ; de l’autre, chez Hollande, une autre culture, celle héritée de Mitterrand et de la Cinquième République : « On n’est rien sans le Parti » et « les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage »(article 4 de la Constitution du 4 octobre 1958).