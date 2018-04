Franck Riester : "Je ne suis pas sûr qu’il y ait tant de Français de droite que ça qui aient envie de rester chez LR"

Atlantico : À votre avis, pourquoi y a-t-il autant de partis au centre-droit en France pour se partager un bassin d’électeurs qui n’est pas extensible à l’infini et déjà largement ratissé par LREM pour ce qui relève de la nouvelle politique ou par le Modem ou l'UDI pour les traditionnels enracinements dans les régions démocrates-chrétiennes ?

Franck Riester : Écoutez, il y a en ce moment une recomposition politique importante suite à l'élection d'Emmanuel Macron. Mais on voit bien que pour autant persiste un clivage gauche-droite. A droite, il y a un parti, Les Républicains, qui est de plus en plus dans une dérive droitière, tant il emploie de plus en plus et le vocabulaire et les idées de la droite extrême. C'est une droite identitaire, eurosceptique, ultraconservatrice. Pour autant, il y a des gens qui se sentent de droite, mais d'une droite héritière de l'UMP, héritière de ce qu'avait voulu créer les pères fondateurs de l'UMP : une droite libérale, sociale, européenne, réformiste, humaniste.

Une droite qui a compris qu'en 2017, il s'était passé quelque chose de différent et qu'il fallait parfois, en conformité avec son héritage gaulliste, dépasser les clivages politiques et essayer de travailler à l'intérêt général du pays. Une droite qui a compris qu'il fallait faire en sorte que les Français voient la différence, pour que ce quinquennat soit une réussite pour la France.

C'est pour cela que nous sommes dans une démarche constructive. Nous ne sommes pas au centre, nous sommes à droite. Mais une droite fidèle à ses principes fondateurs proposés par les pères fondateurs de l'UMP en 2002.

Vous vous êtes largement expliqué sur les raisons qui vous ont poussé à créer Agir, beaucoup de considérations stratégiques y président mais comment expliquer que le centre droit soit incapable de s’unir ? On a l’impression qu’il y a des différences de sensibilité mais pas des différences de vision profonde. Est-ce qu’en creux cela montre que LREM est un peu vide de véritable contenu idéologique susceptible de rassembler largement au-delà de ce qu’incarne pour le coup très fortement le président de la République ? L’UDI ou le Modem sont-ils aussi des astres morts en matière de doctrine ?

Tout d'abord est-ce que LREM est vraiment un parti de centre-droit ? Il y a beaucoup de gens qui sont issus de la gauche. C'est un parti propre au Président, fait de ceux qui, dès le départ, ont voulu accompagner la candidature d'Emmanuel Macron. Dont acte. Mais pour autant tout le monde n'est pas obligé de se mélanger dans un seul parti. Nous considérons que nous avons le devoir, dans le paysage français de s'assurer que nos idées soient bien défendues.

Et encore une fois : nous sommes au cœur de la droite historique et traditionnelle. Ce sont les LR qui dérivent vers la droite extrême. Nous sommes vraiment de droite, pas du centre, et ce même s'il y a, au sein d'Agir, des personnalités qui se définissent comme de centre-droit.