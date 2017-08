Franck Riboud, héritier oui, mais vraiment pas comme les autres

Depuis plus d’un an, maintenant Franck Riboud a pris du recul et laissé les commandes de Danone à Emmanuel Faber. C’est lui qu’il avait choisi comme héritier, il y a déjà longtemps avec la conviction que, lui saurait conduire le changement incontournable vers le digital et une gamme de produits alimentaires différente de celle qui avait fait la richesse du groupe.

Neuf mois après l'avoir annoncé, le groupe français Danone a finalisé cette année le rachat aux Etats-Unis de The White Wave Foods, entreprise spécialisée dans les produits laitiers bio, avec laquelle il ambitionne de devenir le numéro un mondial de l’alimentation bio.

Une opération à plus de 11 milliards d’euros. Dans n’importe quelle autre entreprise de l’agroalimentaire, une telle acquisition aurait comporté trop de risques. Chez Danone, elle est passé auprès des actionnaires, auprès des personnels, comme si les uns comme les autres attendait cette forme de révolution. Cette mutation préfigure ce que doit être le groupe dans les dix ans.

La mutation vers l’industrie de la protéine végétale et du bio, Franck Riboud y pensait depuis des années. Il l’a donc préparée et s’est écarté pour laisser son successeur la mettre en musique.

Affaire de génération, affaire de succession. Son père Antoine Riboud n’avait pas fait autrement en appelant Franck pour qu’il transforme l’entreprise.

Une mutation à venir aussi importante, aussi radicale que celle qu’il a initiée lui-même pendant plus de 20 ans en héritant du fauteuil de son père. Chez les Riboud, on n’hérite pas d’une fortune, on hérite d‘un outil et d’une responsabilité pour laquelle on doit défendre sa légitimité tous les jours.

L’histoire de Danone c’est l’histoire d’une entreprise pas comme les autres. C’est surtout l’histoire d’un héritage qui se transforme à chaque génération. Tout le monde connaît les produits, Danone, bien sûr, les yaourts, l’eau d’Evian ou la Badoit ou encore Blédina. Mais Danone ne se résume pas à garnir le caddy de la ménagère.

Danone, c’est d’abord une entreprise française qui est devenue en un demi-siècle, un leader mondial de l’agroalimentaire, numéro 1 mondial des produits laitiers frais, le numéro 2 mondial des eaux en bouteille, leader de l’alimentation infantile. Pas si fréquent pour un français. Surtout quand on sait que la planète est dominée par Nestlé ou Coca Cola, prêts à neutraliser tout ce qui bouge dans la concurrence…

Danone ne vend plus seulement de l’eau minérale, des yaourts, ou des aliments pour bébé, Danone a l’ambition d’apporter la santé au plus grand nombre. Aux consommateurs les plus riches, ce qui n’est pas très difficile comme à ceux qui sont les plus pauvres de la planète, ce qui est beaucoup plus compliqué si on veut continuer à dégager des marges de rentabilité aussi bonnes que les concurrents.