La France, pays du chômage... et pourtant 6 entreprises sur 10 rapportent des difficultés de recrutement : voilà ce qui bloque vraiment

Atlantico : Quelles sont les causes de ces difficultés ? Des problèmes de compétences à la rémunération, en passant par la localisation et les problèmes de logements induits, quelles sont les causes de cette situation ?

Jean-Paul Betbeze : Voilà des mois que l’on voit venir le problème français : le mismatching, autrement dit la non correspondance entre les offres d’emploi des entreprises et les capacités requises, l’inadéquation en français. Voilà des années que l’on alerte sur les lacunes de l’apprentissage, sur l’impréparation technique aux métiers industriels et serviciels, aux langues ou aux codes. On se lamentait alors, plutôt, sur la désindustrialisation, en se comparant à l’Allemagne et en se disant que le processus était inévitable.

En même temps, les pouvoirs publics réduisaient enfin les charges pesant sur les entreprises (CICE), tandis que de son côté le chômage pesait sur les salaires. Bref, les marges se reconstituaient peu à peu, en même temps que la croissance s’accélérait en 2017.

Nous y sommes. L’enquête BPI, Le LAB et Rexecode montrent ce qui se passe et surtout, malheureusement, ce qui va se passer. «Les difficultés de recrutement sont plus que jamais perçues comme le principal frein à l’activité, devant le niveau de la concurrence. Elles sont citées par 52% des entreprises interrogées et leur importance ne cesse de croître. A l’inverse, le manque de débouchés n’est un frein que très marginal à la croissance. Le manque de fonds propres ne freine la croissance que pour 24% des PME mais cette proportion s’accroît régulièrement, ce qui pourrait sans doute être lié à l’augmentation générale de leurs investissements. »

En fait, selon l’enquête, 86% des PME ont des projets d’embauche et 81% disent ne pas avoir de candidat (!), autrement dit de candidat ayant la qualification adaptée. Il ne s’agit pas de niveau de qualification, d’expérience, de culture ou de salaire : c’est plus grave. C’est un ensemble de lacunes qu’on nomme les soft skills, les attitudes et les comportements d’entreprise, à côté de compétences techniques qui font défaut aujourd’hui.

Bien sûr, la description est excessive, fruit de la lacune des compétences et de l’impréparation. Les PME, contraintes par leurs marges trop faibles liées à une croissance nationale (surtout) insuffisante, ne peuvent souvent prévoir et se préparer. Aujourd’hui, elles réagissent en disant qu’elles vont revoir leur organisation d’embauche (réseaux), sous-traiter, chercher des intérimaires, réduire les demandes ou renforcer, en interne, les formations, la polyvalence, investir et in fine seulement développer le télétravail.

Ce sont les PME industrielles et celles de la construction qui sont les plus atteintes par cette pénurie de qualifications en France. Les grandes entreprises, affectées aussi par la pénurie de main-d’œuvre adaptée, pourront plus aisément embaucher en payant plus, sous-traiter ou importer, notamment en faisant fonctionner leurs réseaux de production.

Le risque de cette pénurie est de répondre par les salaires, en hausse, et non par la montée des qualifications et de structures plus efficaces et plus souples dans la durée. L’embellie est une excellente chose, mais on perçoit des signes de ralentissement : le pire, en matière, d’emploi, est le stop and go, les changements de rythme. La compétitivité, notamment dans les PME d’industrie et de services, vient du renforcement d’un noyau de compétences qui permet d’absorber les innovations et les chocs de concurrence et de conjoncture. C’est seul ce noyau, à faire grossir, qui permet de dessiner des carrières et donc des trajectoires de salaire, de formation, d’intéressement et de retraite.

Alexandre Vincent : L'une des raisons les plus basiques qui est aussi la plus fréquente (81% des cas) c'est l'absence de candidat. Pour être plus précis cette absence doit être interprétée comme une absence de candidats adaptés, ne présentant pas les qualifications et le niveau d'expérience requis. Quand on rentre dans le détail, ce sont ces deux critères qui ressortent. Dans 45% de cas, le candidat est inadapté et dans 26% des cas il manque d'expérience.