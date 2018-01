La France, patrie du centralisme : pour le meilleur...ou pour le pire ?

Etat pacificateur et guerrier, Etat de justice, Etat de finances, Etat administratif et de police, Etat politique : par imprégnation graduelle, implacable, irrémédiable, de l’Ancien Régime au xxe siècle et sans que la Révolution y porte un coup d’arrêt – bien au contraire –, la centralisation s’est incrustée de façon tenace dans ce qui fait que nous sommes la France.

Démêler le bon et le mauvais de cette organisation singulière, topique, est une entreprise complexe, éminemment controversée. Indéniablement, le «modèle » centralisateur et unitaire français a su faire en certaines circonstances la force de notre pays, tout du moins sa marque. Copié ou envié sur certains points dans une grande partie de l’Europe et du monde, il évite dans une certaine mesure l’anarchie ou les tendances centripètes que connaissent certains pays comme l’Espagne ou, moins profondément, l’Italie.

Il a contribué à construire et nourrir la nation – processus complexe et profond d’unification du peuple qui mobilise entre autres homogénéisation de la langue, unification territoriale, uniformisation de la métrique et entreprise d’instruction publique. « Produire la nation, c’est pour l’Etat […] agir sur tout ce qui gouverne sensiblement le lien social », commente Pierre Rosanvallon.

Naturellement, on pourrait recenser au fil des siècles, en parallèle des avancées de l’entreprise centralisatrice, des épisodes de progrès – économiques, sociaux, industriels. On pourrait rappeler, par exemple, que, dans une France marquée par le féodalisme, les cahiers de doléances témoignaient d’un large rejet par la population d’un système de prérogatives seigneuriales et de rentes foncières jugé douloureux et injuste ; que la centralisation extrême sous Napoléon Bonaparte voit la proclamation, sous l’égide du code civil, des principes fondamentaux de liberté, de responsabilité et de propriété ; que le début du Consulat coïncide avec une restauration et une expansion des affaires, grâce notamment à une réorganisation bancaire et à la création des bourses et des chambres de commerce. C’est également sous la monarchie de Juillet, aux tendances centralisatrices assumées, qu’a été votée la première loi limitant le travail des enfants dans les manufactures. La France du Second Empire, fermement hiérarchisée, n’en connaît pas moins un élan économique notoire, avec notamment l’essor des réseaux de communication, chemins de fer en tête, et une révolution urbaine historique derrière le baron Haussmann. Quant aux grandes lois républicaines – liberté de presse, droit de réunion, liberté syndicale, enseignement primaire gratuit, laïc et obligatoire, séparation des Eglises et de l’Etat –, elles ont vu le jour sous une IIIe République invariablement étatiste et centralisée.

Ces illustrations précieuses, que trop d’esprits critiques refusent – avec ce dogmatisme qu’est la myopie provoquée par un amour sincère mais par trop passionné de la Liberté – de mentionner, ont sans doute permis au sociologue Emile Durkheim d’avancer que les progrès de la centralisation étaient parallèles à ceux de la civilisation. Pour Durkheim, plutôt que son oppresseur, l’Etat aurait été le libérateur de l’individu en l’affranchissant des groupes particuliers et locaux qui tendaient à l’absorber30. Mais l’on peut ne pas sombrer dans un manichéisme caricatural rejetant tout ce qui provient de l’Etat et regretter, éclairés par les faits, que Durkheim ne précise pas que tout niveau de gouvernement peut être à la fois un instrument de libération et d’oppression. C’est ce que dénonçait Charles de Rémusat dans son combat contre le pouvoir uniforme : «On s’écrie en triomphant: “Plus de résistance”. Oui, plus de résistance, mais au mal comme au bien, à l’abus comme au droit. Le centre seul fortifié au milieu d’une plaine immense, voilà la France que rêvait Richelieu. C’est l’unité dans l’oppression. […] Richelieu nous a délivrés, dites-vous, des factions aristocratiques? Soit; mais comment et à quel prix? »