La France malade de la victimite

Atlantico : La présumée fausse victime de l'attentat du 13 novembre 2015 Alexandra D sera jugée ce mardi 02 octobre 2018 devant le tribunal correctionnel de Paris pour escroquerie et faux témoignage. Comment en est-on arrivé à une ère ou le statut de victime semble être socialement enviable ?

Jacques Billard : Cette personne est loin d’être la seule dans ce cas. Bataclan et Nice, il s’agit de dizaines de personnes et il est probable qu’elles n’ont pas toutes été démasquées. Il ne s’agit là que d’escroquerie banale, courante. Elle choque un peu plus que les autres escroqueries, car nous n’y sommes pas encore habitués comme nous le sommes pour les escroqueries aux aides sociales ou à toutes les formes de solidarité. L’attractivité du statut de victime n’est pas ici le moteur. Il s’agit de simple crapulerie éventuellement commise sous couleur d’affabulation.

Il est vrai que certains se sont même rêvés victime du Bataclan, redonnant ainsi un peu d’allure à leur vie un peu terne. Aux experts psy de trancher, mais le drame, dans cette affaire, c’est que dès qu’une générosité sociale se met en place, une nuée de profiteurs apparaît qui met en péril les dispositifs de solidarité. Mais cela n’a rien de nouveau.

Cependant la question que vous posez – le caractère attractif du statut de victime – est sérieuse et pointe une réalité en fort développement. Et cela peut se comprendre. Dans une société comme la nôtre où la solidarité est plutôt assez forte et où la générosité est portée comme une valeur supérieure, on attire l’attention sur soi en se dévoilant comme victime. Éventuellement, on en tire profit. Mais le profit n’est pas forcément le mobile le plus profond.

On est là dans le registre moral. Nous sommes tous tenus d’apporter tout le soulagement qu’on peut à qui souffre. Mais lorsqu’on passe dans le registre politique, il en va tout autrement. Se déclarer victime, c’est d’une part, écarter sa propre responsabilité et, d’autre part, attendre une réparation. Sur le plan moral, la victime est victime de la force des choses ou de la malchance, ce qui ne désigne aucun coupable. Sur le plan politique, toute victime est victime d’une mauvaise action. Se dire victime, c’est désigner un coupable. Et cela fonctionne assez bien. Nous, les pays occidentaux, sommes en effet tout à fait prêts aux repentances et aux réparations. Alors, pourquoi ne pas jouer cette carte qui se trouve, en fait, être un investissement rentable.

Pas plus tard qu’hier, 30 septembre, c’est le président de la Guinée, Alpha Condé, qui se place en victime de la France pour expliquer le retard économique de son pays : en 1958, lors de l’indépendance, tous les cadres économiques français sont partis, laissant les pays à lui-même. Incroyable ? Pas du tout. Il suffit d’insister et cela sera entendu et sans doute indemnisé. La Guinée est faible, mais ce n’est pas de sa faute, elle a été victime de la France qui a… décolonisé trop vite ! Comme dit Alpha Condé : « La France a tout fait pour que la Guinée ne puisse pas se développer. »