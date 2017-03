France à grande vitesse… et France assignée à résidence : investissements publics et transferts sociaux, mais qui bénéficie vraiment des milliards publics ?

Atlantico : François Hollande et le Président de la SNCF, Guillaume Pépy, ont inauguré mardi 28 février la nouvelle ligne à grande vitesse reliant Tours à Bordeaux. Réseau autoroutier, ferroviaire, accès au haut débit... Quels sont les Français qui aujourd'hui bénéficient du bon niveau d'équipement du territoire ?

Laurent Chalard : Sans surprise, le meilleur niveau d’équipement en infrastructure permettant l’accessibilité externe concerne les grandes métropoles, qui concentrent les principaux flux de circulation. On y retrouve les aéroports internationaux, les gares desservies par les lignes TGV, un accès au très haut débit, et elles se situent toutes en position de carrefour autoroutier. Au fur-et-mesure que l’on descend dans la hiérarchie urbaine, le niveau d’équipement se réduit. Les aéroports internationaux sont rares pour les agglomérations comptant moins de 200 000 habitants, l’accès au réseau à grande vitesse pour celles de moins de 50 000 habitants et l’accès au haut débit pour les territoires ruraux éloignés des axes de communication, seul le réseau autoroutier, sauf cas particuliers, couvrant relativement bien le territoire national aujourd’hui.

Cependant, cette situation n’a rien d’illogique, dans le sens qu’il est normal que les équipements en infrastructure, lourds et coûteux, soient en nombre limités et se situent, de manière privilégiée, dans les territoires les plus densément peuplés et les plus productifs, en l’occurrence les grandes métropoles. Il ne peut y avoir des aéroports ou des lignes à grande vitesse partout !

Par ailleurs, pour ce qui concerne l’accessibilité interne, la situation est moins contrastée entre les territoires, dans le sens que les réseaux routier et autoroutier dans les grandes métropoles sont souvent sous-dimensionnés par rapport aux besoins générés par les migrations journalières, d’où les nombreux embouteillages, sources de pollution, sachant que les transports en commun ne sont guère adaptés dans les zones périurbaines, peu densément peuplés, où le recours à l’automobile est obligatoire. Donc, la situation des grandes métropoles concernant les infrastructures n’est pas aussi favorable qu’il pourrait le sembler au premier abord, les temps de trajet en leur sein pouvant rallonger fortement les distances. Par exemple, l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, premier aéroport du pays, est plus facilement accessible en voiture pour les habitants du département de l’Oise, perçu comme un territoire « périphérique », que pour une large partie des franciliens !

L'idée d'une France périphérique, délaissée par les pouvoirs publics comme le décrit Christophe Guilluy pourrait-elle se retrouver également sur le plan de cet accès aux infrastructures ?

Laurent Chalard : Concernant l’accès aux infrastructures de la "France Périphérique", il n’est pas possible de généraliser, car la situation est très variable selon le type d’infrastructures.