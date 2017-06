Les Français fatigués de la démocratie ? Ce qui se joue vraiment derrière le tsunami annoncé de La République En Marche aux législatives

Atlantico : Dans un sondage IFOP publié le 2 novembre 2015 par Atlantico, il apparaissait que 67% des français étaient prêts à soutenir un gouvernement technocratique, même non élu, pour faire les réformes nécessaires au pays. Le même sondage évoquait alors que pour un même objectif de réformes, 40% des Français acceptaient l'instauration d'un pouvoir autoritaire. Peut-on voir le vote en faveur de LREM comme la traduction d'une volonté d'un mode de gouvernement par des experts, et dépassant ainsi le clivage droite gauche ?

L'opposition naturelle à un tel mouvement est-elle de nature "autoritaire" ?

Eric Deschavannes : On peut identifier deux tendances contradictoires dont la coexistence peut sembler paradoxale mais qu'il est possible d'expliquer : d'une part la demande de "démocratie participative", et d'autre part, le désir d'un chef, d'un pouvoir disposant de la vision et de l'autorité nécessaires à la conduite d'un gouvernement efficace. La défiance à l'égard des élites politiques n'a sans doute jamais été aussi grande, mais cette défiance révèle en creux une attente, le désir de pouvoir s'identifier à des hommes ou des femmes politiques auxquels on pourrait confier les clés de notre destin collectif. La défiance est alimentée par l'impuissance publique, bien sûr, qui explique sans doute le déclin des partis de gouvernement et du clivage droite/gauche, mais pas seulement. Elle est aussi l'expression de l'individualisme démocratique, lequel constitue l'un des vecteurs de cette impuissance publique et rend sans doute illusoire la perspective de restauration de l'autorité du politique. L'individualisme est en un sens un progrès : la notion vise à déigner la résultante sociologique de l'accroissement des compétences de la conscience individuelle, mieux informée, plus critique, plus indépendante à l'égard des autorités, des traditions ou des a priori idéologiques, et donc aussi plus versatile dans ses engagements.

Cet individualisme a cependant deux traductions politiques contradictoires. Il nourrit d'abord assez logiquement le fantasme de la démocratie directe ou participative : chacun veut faire entendre sa voix et répugne à s'en remettre à l'autorité d'un autre que lui. A l'extrême, cela donne un mouvement comme Nuit Debout, où la règle est d'empêcher l'émergence d'un leader et de donner à tous un temps de parole équivalent. Le problème est qu'un tel mouvement politique est objectivement anti-politique : sans leader, sans porte-parole, un mouvement est condamné à se perdre dans les sables. La représentation est nécessaire mais est vécue comme une malédiction, d'où la volonté de "rendre le pouvoir au peuple" en éliminant les professionnels de la politique (grâce, par exemple, au tirage au sort, fantasme véhiculé notamment par le site #mavoix), ou encore la volonté d'accroître la vigilance des citoyens, à travers le demande de transparence des pratiques, l'appel à multiplier les "veilles" et les "alertes" pour mieux contrôler la classe politique.

La seconde traduction politique de l'individualisme démocratique est celle qu'indique vos sondages, qui témoignent d'une aspiration au gouvernement efficace, au gouvernement qui règle les problèmes et réalise l'intérêt général en transcendant les bavardages, les clivages partisans et idéologiques stériles ainsi que la démultiplication des revendications contradictoires ou des voix discordantes. Cette aspiration intègre la contrainte politique : sans un pouvoir dirigé par une volonté, je ne peux espérer la réalisation de mes attentes relatives à la situation de la collectivité. On peut à bon droit évoquer un désir d'autorité, lequel trouve sa traduction aussi bien dans le populisme que dans le souhait d'un "gouvernement technocratique" qui n'obéisse à aucune autre autorité que celle de la raison au service de l'intérêt général. Ce ne sont pas les mêmes catégories sociales, inutile de le rappeler, qui votent pour Mélenchon, Le Pen et Macron. Mais dans tous les cas de figure, il y a identification à un homme (ou une femme) "au-dessus des partis" - selon la formule gaullienne consacrée - et qui incarne une vision, une volonté devant laquelle toute opposition doit s'effacer. A cet égard, force est de constater l'étonnante adéquation entre la constitution de la cinquième République et l'inclination spontanée de la démocratie à l'ère de l'individualisme et de l'hypermédiatisation.

Bien entendu, l'aspiration à l'autorité du politique, qui s'exprime à travers l'identification à un leader, comporte elle aussi sa part d'illusion. Il est légitime de donner à Emmanuel Macron une majorité pour qu'il soit maître d'oeuvre dans les cinq ans qui viennent et qu'on puisse le considérer comme comptable des résultats obtenus. Mais on ne tardera pas à s'apercevoir que nous ne sommes pas entrés dans un "nouveau monde". Le fantasme de "moralisation de la vie politique" a déjà fait "pschitt". La démocratie est par essence pluraliste, la société est très fragmentée et les motifs de clivage idéologique ont rarement été si nombreux : les voix discordantes et les oppositions multiples réapparaîtront donc rapidement, tandis que logique d'antipouvoir des médias plongera implacablement l'aura d'Emmanuel Macron dans un bain d'acide.

Sylvain Boulouque : Il y a plusieurs degrés et éléments de réponses à votre question. La première c'est qu'évidemment il y a des éléments technocratiques dans le fonctionnement de La République en Marche qu'on retrouve dans d'autres pays européens, tel celui italien de Matteo Renzi, c'est-à-dire à la fois très libéral sur le plan économique et en même temps très libéral sur le plan des mœurs. Cela correspond à peu près aux transformations de la société. Il faut donc bien voir que ce fonctionnement technocratique n'est pas voulu mais correspond aussi à une certaine évolution de la France, qui a voulu du programme d'Emmanuel Macron. Les réponses sont de type autoritaire, avec un modèle nationaliste porté par le Front National partisan d'un repli national et un autre modèle autoritaire de type « post-soviétique » collectiviste pour caricaturer la position de Jean-Luc Mélenchon. La troisième chose est le fait que nous ayons une société démocratique qui s'est exprimée qui a pu considérer que le gouvernement technocratique peut-être une réponse aux deux autres dangers autoritaires.

L'effondrement simultané des partis de droite et de gauche peut-il se mesurer à l'aune de cette nature "technocratique" de LREM ? Comment expliquer cet effondrement commun des partis traditionnels et qui dépasse les défauts respectifs de la droite et de la gauche ?

Eric Deschavannes : Il n'y a pas d'effondrement simultané des partis de droite et de gauche. L'événement politique, c'est l'effondrement idéologique, et donc politique, du parti socialiste et de son système d'alliance. Emmanuel Macron propose une offre idéologique nouvelle cohérente qui rend enfin possible une gauche de gouvernement crédible et assumée. La droite s'en trouve en conséquence ébranlée : elle était forte face à un parti socialiste moribond, elle se découvre faible face à cette nouvelle gauche de gouvernement qui lui a volé des pans entiers de sa rhétorique et de son programme. Elle va sortir logiquement défaite de la séquence, mais sans doute pas détruite, à la différence du parti socialiste. Elle peut espérer bénéficier des difficultés que rencontrera inévitablement Emmanuel Macron pour se refaire une santé. Mais le risque pour elle d'être la nouvelle victime du mécanisme du "casse-noix" (entre la REM et le FN cette fois-ci) n'est évidemment pas nul.