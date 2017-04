Fractures sur le Front républicain : les 5 familles de ceux qui refusent de trancher entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen

Atlantico : Pour quelles raisons nombre de Français (de droite comme de gauche) qui n'ont pas voté Macron au premier tour pourraient-ils décider de ne pas voter pour le candidat d'En Marche au second ? Malgré l'appel au barrage républicain ?

Samuel Pruvot : Le barrage républicain dont vous parlez n’est plus vraiment étanche ! Il semble loin le temps où il fonctionnait quasiment à 100% attirant à lui tous les citoyens de bonne volonté désireux de barrer la route au « péril brun ». Le barrage était encore puissant en 2002 lors du second tour surprise entre Jacques Chirac (82%) et Jean-Marie Le Pen (17%). Ce n’est plus le cas en 2017. Il est difficile d’écarter la candidate du Front National sous prétexte qu’elle serait un « monstre » dangereux pour la République.

Je viens d’interroger Constance Le Grip, une députée européenne proche de Nicolas Sarkozy, qui va certes voter contre Marine Le Pen pour des raisons économiques tout en reconnaissant que le « fascisme n’est pas à notre porte ».

Pour autant, le barrage républicain tient encore le coup. Il ne semble pas sur le point de céder comme dans le film catastrophe San Andreas. Pour filer la métaphore, il y a une faille géologique profonde qui menace de bouleverser le paysage français. Le FN est à notre vie politique ce que la faille de San Andreas est à la Californie. Une menace bien réelle. La preuve : l’élimination prématurée des candidats PS et LR qui incarnaient la bipolarisation de la Ve république.

Ceux qui font le choix du "ni ni" et ne veulent pas choisir entre la peste et le choléra ?

Samuel Pruvot : LES REVOLTES : Peut-on vraiment choisir entre la peste et le choléra ? C’est l’impression désagréable de nombreux électeurs qui sont des révoltés contre le système. En conscience, ils se sentent incapables de voter pour Emmanuel Macron après l’élimination de leur candidat au 1er tour. En reportage aux Etats-Unis sur la cote Est l’été dernier j’ai rencontré beaucoup d’électeurs américains – souvent des catholiques pratiquants – qui refusaient de choisir entre Clinton et Trump. Cette situation limite est celle qui taraude de nombreux citoyens français qui ne voteront pas Emmanuel Macron. C’est par exemple le cas de Nathalie Arthaud qui s’inscrit dans la pure tradition révolutionnaire. La candidate de Lutte ouvrière estime que l’élection présidentielle est un leurre et que la seule manière d’avancer est de renverser le système. Non de le conforter. Voter Emmanuel Macron serait selon elle accorder un sursis à un malade incurable.

Ceux pour qui l'opposition au programme de Macron est trop importante

Samuel Pruvot : LES INCOMPATIBLES : Il suffit de regarder les forces politiques en présence pour se rendre compte que les états-majors ont parfois du mal à faire avaler des consignes de vote à leurs militants. Pour eux le vote Macron est impossible. Incompatible. Cette fronde des électeurs va de l’extrême gauche aux Républicains. Même si les raisons pour ne pas voter Macron sont aux antipodes elles convergent vers un même résultat. Notre reporter Famille Chrétienne au milieu des militants de la France insoumise le soir du premier tour a lu la déception sur les visages. Et ensuite la colère à l’idée de devoir voter Macron pour faire barrage à la candidat du FN. Comment voter pour celui qui incarne à leurs yeux tous les risques pour les classes populaires ? Et ce au nom d’une mondialisation heureuse ?! L’impossibilité du vote Macron se retrouve aussi chez certains catholiques pratiquants. Dans un sondage publié par Le Pèlerin 19% d’entre eux ont voté Emmanuel Macron soit un retrait de près de 5 points par rapport à la moyenne nationale. Présent au QG de François Fillon le soir des résultats j’ai pu vérifier que le barrage républicain était une affaire de génération. Les jeunes militants proches de Sens Commun n’imaginaient pas une minute pouvoir voter Emmanuel Macron. Un candidat jugé trop « libéral-libertaire ».