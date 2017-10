"Les fourberies de Scapin" - In saecula saeculorum: Molière

THEATRE

LES FOURBERIES DE SCAPIN

de Molière

Mise en scène: Denis Podalydès

Avec Benjamin Lavernhe, Didier Sandre, Bakary Sangaré, Gilles David, Adeline d’Hermy

Pauline Clément, Julien Frison, Gaël Kamilindi, Maika Louakarim, Aude Rouanet

Durée 1h45

INFORMATIONS

Comédie-Française

Jusqu' au 11 février, en alternance

Réservation : 01 44 58 15 15

www.comedie-francaise.fr

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Dans la ville de Naples, profitant du voyage de leurs pères respectifs, Octave a épousé Hyacinte et Léandre est tombé amoureux fou de Zerbinette.

Mais leurs pères Géronte et Argante reviennent, bien décidés à leur orchestrer les mariages qu’ils ont concoctés pour eux. Scapin, le valet de Léandre, à la fois audacieux et ingénieux, va mettre ses talents innombrables au service des jeunes gens pour soutirer de l’argent aux pères et arranger pour le mieux cette querelle de générations, souvent présente chez Molière, qui renoue ici avec la tradition italienne, où la farce se mêle à la comédie.

POINTS FORTS

1 - Denis Podalydès est un homme de théâtre avéré ; il met en scène la pièce avec fougue et maestria. Molière a créé le rôle, mais celui-ci est exténuant, en raison de ses multiples morceaux de bravoure. En grand directeur d’acteur, Podalydès choisit un Scapin jeune et ardent, qu’il lance dans un déferlement de malices, d’ingéniosités, de cascades, de chansons, voire de tyrolienne, pour le plus grand bonheur du public. Le rôle exige du souffle ; Benjamin Lavernhe s’y révèle éblouissant.

2 - Didier Sandre incarne Géronte avec ce pouvoir qu’ont les très grands acteurs à composer un personnage totalement différent de ce qu’ils sont. Il s’est grimé pour enlaidir son visage, a modifié sa voix, caricaturé sa silhouette pour devenir cet avaricieux agressif et assez abominable, voulu par Denis Podalydès.

La scène du « Que diable allait-il faire dans cette galère ? » atteint des sommets dignes d’un morceau d’anthologie. Entre la malice fourbe mais sans faille de Scapin et la violence de plus en plus accentuée de Géronte, qui s’en prend à tout ce qui l’entoure, un comique dévastateur emporte les rires du public comme une houle de mer déchaînée. Tous deux, deviennent par leur talent, les triomphateurs de cette comédie débridée, d’une drôlerie irrépressible qui atteint ici des sommets.