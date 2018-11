Forum pour la paix : mais si la guerre (re)venait vraiment, d’où se déclencherait-elle (et que faisons-nous pour celles qui sont en cours) ?

Atlantico : Ne peut-on pas voir dans les déclarations d'Emmanuel Macron une certain décalage existant avec les menaces extérieures réelles ? Quelles sont ces menaces (de la Chine à la Russie, en passant par l'Islamisme radical, ou par la Turquie de Erdogan) ?

François Géré : Depuis son discours à la Sorbonne du 26 septembre 2017 par lequel il a lancé l’Initiative européenne d’intervention (IEI) le président Macron a multiplié les interventions concernant l’état de l’Europe et la nécessité de doter l’Union d’une véritable autonomie stratégique. Agitant le spectre des vieux démons des années 30, il n’a cessé de mettre en garde contre le repli sur soi, l’isolationnisme, l’unilatéralisme, le protectionnisme en leur opposant l’esprit d’ouverture et de solidarité, le multilatéralisme et le libre-échange.

Les premiers sont lourds de menaces de guerre, les seconds synonymes de paix. Le chef de l’Etat a voulu rejeter le nationalisme du côté du racisme, de l’antisémitisme en lui opposant le patriotisme. Cette opposition a-t-elle un sens ? On débattra longtemps de savoir s’il est pertinent d’opposer Maurice Barrès à Charles Péguy. Il eût été préférable d’utiliser le terme chauvinisme qui comporte des connotations claires de xénophobie et d’agressivité. Le nationalisme des années 30 n’est devenu une menace mortelle pour la paix qu’à travers un couplage avec le socialisme dans sa version nazie.

En multipliant les discours, le président introduit des variantes qui frisent la contradiction. Etrangement dans un entretien sur Europe 1 à la veille de la première session à Paris des discussions stratégiques européennes (Military European Strategic Talks, MEST), réunissant dix ministres de la défense, Emmanuel Macron a parlé « d’armée européenne pour faire face à la Russie, à la Chine et, même, aux Etats-Unis. », ce que Donald Trump, en route pour Paris, a fort mal pris. Le dossier de l’armée européenne est exactement celui qui divise alors même que l’on prétend rassembler. On sait pourtant bien que ni le Royaume-Uni, ni la Pologne, ni les Etats baltes n’en veulent et que pour eux la défense européenne consiste à resserrer davantage le lien transatlantique au moment où Washington s’interroge sur sa validité. Jusqu’alors le président français a toujours pris soin de préciser que l’autonomie stratégique européenne devait s’envisager comme un « complément » de l’OTAN sans qu’on sache clairement en quoi consistait cette complémentarité ni quelle devait être la répartition des tâches et des financements. En tous les cas pour les adhérents à l’IEI il ne saurait être question de duplication, moins encore de substitution.

Si l’Union européenne entend agir contre une menace pour ses intérêts sans l’aide des Etats-Unis il lui faut pourtant bien disposer des instruments de souveraineté indispensables dans l’Espace et le Cyberespace. Si elle devait encore, comme c’est le cas aujourd’hui, dépendre des moyens de renseignement américains pour lutter contre les bandes islamiste terroristes dans l’espace saharien comment pouvoir parler d’autonomie ? Il a là une ambiguïté qu’il faudra bien lever à un moment donné et perdre des illusions vainement conçues.