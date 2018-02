"La forteresse impossible" : trois jeunes pieds nickelés dans l'Amérique profonde des années 80. Attachant

LIVRE

LA FORTERESSE IMPOSSIBLE

de Jason Rekulak

Ed. Actes Sud

RECOMMANDATION

Excellent

THÈME

Dans le New Jersey, à Wetbridge, Billy, le narrateur, Alf et Clark végètent leur adolescence dans en canapé, ingurgitant des litres de Milk Shake et en jouant au Monopoly. Un jour de mai 1987, ils découvrent en Une de Playboy les attributs avantageux de Vanna White, starlette populaire qui anime La Roue de la Fortune. Dès lors se procurer la revue devient leur Graal absolu. Comment faire quand on a quatorze ans dans l’Amérique puritaine de Regan si ce n’est en charmant Mary, jeune geekette et fille du kiosquier?

Bien évidemment rien ne se déroulera comme prévu par nos trois pieds nickelés. Dans ce court et premier roman Jason Rekulak mêle habilement trois thèmes : récupérer le magazine convoité, les balbutiements de la culture geek et les émois de l’adolescence.

POINTS FORTS

- Enfin un roman qui ne sort pas du tambour de la machine des ateliers d’écriture si prisés aux US et qui nous donnent si souvent des livres rétrécis.

-Nul besoin d’être un geek Y pour comprendre" La Forteresse Impossible". Les quinquas et les sexas y retrouveront comme un goût de madeleine de Proust à l’évocation du Commodore 64 et de ses logiciels qui bredouillaient un vague langage informatique.

- On touche du doigt la difficulté de l’adolescent à trouver sa place quand on 14 ans, que mère nature n’a pas été très généreuse et que tous vous considèrent comme « inadaptés » à la vie.

- Une écriture alerte, des dialogues sensibles et drôles.Des personnages attachants.

POINTS FAIBLES

- Quelques maladresses d’un premier roman, bien vite oubliées.

- Parfois l’auteur veut nous faire partager son imagination débordante, ce qui ajoute un peu de lourdeur au récit.

EN DEUX MOTS

Il faut voir ce roman comme une chronique des balbutiements de l’internet moderne, celle d’une petite ville sans histoire des années 80 où ne règnent ni les bandes rivales, ni les gangsters, une ville comme il en existe des milliers aux USA, ni plus, ni moins mais c’est déjà beaucoup quand c’est bien écrit.

UN EXTRAIT

"« Sur une impulsion, j’ai tenté un geste fou : embrasser Mary. À partir de ce jour, la normale n’était plus tout à fait comme avant » (P141).

L'AUTEUR

Jason Rekulak est éditeur pour la maison Quirk Books, une maison d’édition indépendante. Il a grandi dans le New Jersey.Il vit à Philadelphie avec sa femme et ses deux enfants. « La forteresse impossible" est son premier roman.

