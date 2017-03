FN : Florian Philippot, victime collatérale de l’affaiblissement de François Fillon

Atlantico : Vous avez récemment publié Philippot 1er aux éditions Plon. Dans quelle situation Florian Philippot se retrouve-t-il aujourd'hui, après avoir oeuvré à la dédiabolisation du Front national ? Et en quoi un possible effondrement de l'électorat de François Fillon le met-il en difficulté en termes d'influence au sein du parti ?

Marie Labat : Effectivement depuis plusieurs semaines, Marine Le Pen tient une ligne plus marquée sur les thèmes identitaires que précédemment, que ce soit dans ses discours, ses meetings et ses déplacements. Le mot "identité" même est beaucoup plus présent aujourd'hui que ne peuvent l'être ses déclarations sur une sortie de l'euro, qui reste le sujet fétiche du vice-président du Front national. La ligne droitière de Marion Maréchal Le Pen semble indéniablement mise en avant à ce moment de la campagne. Depuis quelques semaines, avec les affaires judiciaires qui affaiblissent le candidat républicain, Marine Le Pen a donc pu être tentée de servir d'option à l'électorat et aux militants déçus de François Fillon.

Mais il faut rappeler que cette influence décroissante ne date pas d'aujourd'hui.

Le séminaire d'Etiolles début 2016, avait déjà permis de mettre en exergue le fait que les cadres du parti se positionnaient principalement en faveur de la ligne de la nièce de Marine Le Pen. Cela n'empêche pas que tout le monde ne soit pas pour une sortie de l'euro par exemple, seulement ils ne veulent plus que ce totem frontiste soit l'alpha et l'oméga du programme présidentiel de Marine Le Pen. D'ailleurs, il suffit de jeter un œil aux 144 propositions qu'elle a élaboré pour s'en convaincre. La dominance n'est plus à une sortie de l'euro. Cela a joué aussi dans la nomination du directeur de campagne de Marine Le Pen : si Florian Philippot occupait cette position en 2012, il n'a notamment pas été jugé suffisamment rassembleur pour 2017 et c'est donc David Rachline qui l'a remplacé.

La plupart des cadres avec qui j'ai pu discuter me disent que les relations qu'ils entretiennent avec lui sont "professionnelles". Ils voient qu'il a réussi à professionnaliser le mouvement, à mettre en place une vraie stratégie de communication. C'est l'un des artisans de la dédiabolisation, bien avant que Marine Le Pen reprenne la tête du parti d'ailleurs. Il est également décrit comme étant très pointilleux sur ce qu'il dit. "Réservé", parfois "froid", "ne mâchant pas ses mots" : ce qui lui importe, c'est d'avoir l'oreille de Marine Le Pen.

Nous développons dans le livre l'idée que si Marine Le Pen ne fait pas un très bon score au second tour - celui du premier tour étant déjà quasiment joué - il est possible qu'il serve de fusible. Ce sera l'occasion pour ses contradicteurs de lui formuler des reproches. De la même manière que Jean-Marie Le Pen avait servi de fusible en 2015 pour la dédiabolisation, Florian Philippot peut potentiellement jouer le même rôle. L'AFP rapporte d'ailleurs qu'il n'a pas pour objectif de rester très longtemps au Front national...

Quant à Marion Maréchal Le Pen, il est clair que depuis le congrès de Lyon et le séminaire d'Etiolles elle espère et oeuvre pour une grande union des droites, à un rapprochement avec des personnalités comme Philippe de Villiers par exemple. Toutes les conclusions seront tirées par Marine Le Pen au moment du séminaire prévu en fin d'années 2017.