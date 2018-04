Florian Philippot, encore un (petit) effort pour devenir Miss France!

A voir "Amoureux de ma femme", on s'aperçoit que Daniel Auteuil a pris un plaisir fou à réaliser et à jouer ce film, comme il l'avait fait en interprétant la pièce dont il s'inspire. Il faut dire que ce film est drôle, joyeux, malicieux et intelligent. Le genre de comédie qu'on ne voit plus très souvent.