Fixeur : toujours la grande question, la fin justifie-t-elle les moyens ?

Un an plus tard, son premier long-métrage, Picnic - l’histoire d’un couple en rupture obligé d’inviter à leur pique-nique une prostituée qu’ils ont renversée avec leur voiture - est sélectionné à Venise. En 2009, La cage, reçoit le Prix du DAAD (Office allemand des échanges universitaires) de la Berlinale et le Prix d’excellence du BAFTA/LA (Oscars britanniques). En 2011, son deuxième long-métrage, Best Intentions, remporte les Prix de la mise en scène et du meilleur acteur à Locarno. En 2012, Domestic est en compétition officielle des festivals de Mar del Plata et Slamdance.

Tout en continuant de réaliser des courts-métrages, Adrian Sitaru signe deux nouveaux longs-métrages en 2016 :Illégitime, une fulgurante analyse des années Ceaucescu au détour d’une histoire d’inceste et d’avortement (Prix CICAE – Confédération International des Cinémas d’Art et d’Essai - au Festival de Berlin) et ce Fixeur, le cinquième film de cet habitué des Festivals et des récompenses.

THEME

Un fixeur est un entremetteur dont le rôle consiste à guider des journalistes vers la bonne personne en vue d’un reportage. Radu, dont c’est la fonction au bureau roumain de l’AFP, doit ainsi emmener Axel, un journaliste français, et Serge, son cadreur, jusqu’à Anca, une mineure rapatriée après avoir été mise sur le trottoir à Paris par un dénommé Viorel, proxénète insaisissable car protégé.

Simultanément, Radu aimerait bien devenir journaliste à l’instar de sa compagne Carmen dont il pousse le fils Matei à remporter une compétition de natation.

D’aléas professionnels en difficultés d’ordre privé, Radu va devoir reconsidérer ses comportements…

POINTS FORTS

Le nouveau cinéma roumain est enthousiasmant tant par ses qualités formelles qu’en raison de la pertinence de ses histoires sur le fond. Ses réalisateurs n’ont effectivement pas leur pareil pour analyser au scalpel et sans concession leur pays en partant de problèmes familiaux. Mais n’est-ce pas le propre du particulier que d’aboutir à l’universel ?

Dans Illégitime, Adrian Sitaru racontait ainsi les déboires d’un père de famille ayant dénoncé sous Ceaucescu des femmes qui avaient avorté, découvrant que ses deux derniers enfants, des jumeaux non désirés, sont incestueux alors qu’il avait interdit à sa femme d’interrompre sa grossesse au nom de ses convictions. De la même façon, avec Fixeur, Radu Sitaru réussit la prouesse d’exposer clairement son point de vue sur l’ambition déréglée voulant que la fin justifiât les moyens sans l’imposer et, mieux encore, en évitant tout moralisme. Comme chaque fois, ici chacun a ses bonnes raisons, en lesquelles tout spectateur ne peut que se reconnaître.