First Man : Neil Amstrong, un héros qui n'a jamais eu conscience de l'être

First Man Le Premier homme sur la lune

de Damien Chazelle

Avec Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke…

RECOMMANDATION

EN PRIORITE

THEME

Pilote jugé un peu distrait par ses supérieurs en 1961, Neil Amstrong sera pourtant, le 21 juillet 1969, le premier homme à marcher sur la lune…

Durant huit années, il aura subi un entrainement de plus en plus prenant et éprouvant, assumant tous les risques d’un voyage vers l’inconnu, avec un courage qui va confiner à de l’indifférence pour sa propre vie.

Traumatisé à jamais par le décès par cancer cérébral de sa petite fille de trois ans, cet astronaute passionné tentera parallèlement, pendant toutes ces années, d’être un mari aimant auprès d’une femme qui l’avait épousé en espérant une vie conjugale moins… mouvementée.

First Man : le premier homme sur la lune raconte le parcours hors norme d’un héros qui n’avait pas conscience de l’être. Il dresse aussi son portrait intime. Ce qui est peut-être le plus intéressant de ce film.

POINTS FORTS

Quand Clint Eastwood acquiert en 2003 les droits de la biographie de Neil Amstrong signée par James R. Hansen, pour la faire porter à l’écran, il sait que ce projet sera de longue haleine. Il sait aussi qu’il ne faudra pas le confier à n’importe qui, car le point capital de cet ouvrage est qu’à travers la relation fidèle des exploits de son héros, il met à jour la personnalité de ce dernier, restée longtemps énigmatique aux yeux du monde entier. Pas question donc de confier ce projet à un réalisateur de grandes « machines » hollywoodiennes où le spectacle prime sur tout.

Et voilà que surgit ce prodige de Damien Chazelle, avec son savoir faire hors pair, son imagination (presque) sans pareille, et son humanité qui rend ses films si attachants. La production lui propose le projet. Le jeune trentenaire l’accepte.

Il faudra deux ans au cinéaste franco-américain pour mener son film à terme. Travail intense, d’un côté avec les experts de la Nasa pour éviter les erreurs techniques, de l’autre avec son scénariste Josh Singer (oscarisé lui aussi) pour ciseler l’approche psychologique de l’astronaute. Chazelle ne veut rater ni l’intime, ni le spectaculaire.

« J’ai choisi de tourner ce film comme le ferait un témoin, espionnant à la fois les missions spatiales et les moments les plus intimes de la famille Amtrong » dit-il. C’était la bonne approche. D’un réalisme hallucinant en ce qui concerne toutes les séquences de la conquête spatiale, First man… ne rate rien des déchirements, des espoirs, des joies et des sacrifices consentis par un homme, au nom de ce qui a été l’un des enjeux les plus célèbres de l’Histoire du XXème siècle: marcher sur la lune.

Pour jouer Neil Amstrong, Chazelle a fait de nouveau appel au comédien qui avait porté son La La Land, Ryan Gosling. On est sidéré par la performance de l’acteur qui, dans un jeu minimaliste, parvient à exprimer la concentration extrême, la fougue intériorisée et la mélancolie viscérale qui caractérisaient Neil Amstrong.