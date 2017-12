La présence de Daech en Afghanistan et plus encore sa progression est sous estimée sinon parfois ignorée en Europe, plus particulièrement en France où depuis la fin de présence militaire française en Afghanistan dans le cadre de l’OTAN, ce pays n’attire plus l’attention. Pourtant, en dehors du Moyen-Orient l’Organisation de l’Etat islamique (Daech) a progréssé de façon inquiétante en Afghanistan depuis sa naissance au début de l’année 2015 dans l’est du pays à la frontière pakistanaise. Les Américains présents toujours dans le pays avec près de 15 milles hommes et les véritables maître de la situation cahotique du pays se balancent entre d’un extrême à l’autre.

Ils ignorent parfois l’importance de Daech et son danger pour la stabilisation de l’Afghanistan et ces voisins et le sous estiment ou utilisent « la mère des bombes », la bombe la plus puissante avant la bombe nucléaire ontre leur implantation dans l’est, comme ils l’ont fait en avril 2017.

Cantonné au début dans l’est, puis dans le sud où Daech se trouvait en concurrence avec les Taliban, désormais il s’implante dans nord du pays à la frontière de trois pays d’Asie cCentrale, notamment l’Ouzbekistan qui avanit dans le passé un mouvement jihadiste, allié de’Al Qaeda et qui es’allie aujourd’hui avec Daech. . En rivalité dans le reste du pays les combattants des Talibans et du Daech mèneraient des actions communes, notamment contre la minorité hazra – chiite pour provoquer des tensions à caractere religieux dont il en profiterait.

La proximité avec l’Asie centrale, le renforcement de Daech dans le nord d’Afghanistan inquiète fortement la Russie qui à son tour renfirce une base militaire qu’elle possède depuis la fin de l ‘URSS au Tajikistan, un autre pays d’Asir centrale dont des comnattants originaire de ce pays ont été signalé dans le passé en Syrie. Le plus inquiétant est la percepective du retour des combattants ouzbeks et tajiks dans le nord d’Afghanistan. Ce qui, selon des information en probenance des autorités locales est déjà le cas. De la même façon, il y a dix jour, Monsieur Baz Mohammad, le sous gouverneur du district de Darzyab dans le nord d’Afghanistan a signalé la présence de quatres Français, deux femmes et deux hommes, ainsi que des comnattants algériens dans les rangs de Daech dans ce district près de la fronti !re avec l’Ouzbekstan.

Si il peut y avoir une coolaboration entre le mouvement des Taliban et Daech dans certains endroits ou le soutien des uns et des uns aux autres comme ce fût entre les Talbans et l’Al-Qaeda, il est cependant peu probable que les deux mouvements soient unis en un seul. Si le plan idéologique il existe une proximité évidente entre les deux organisation islamistes, ils ne poursuivent pas le même objectif. Les Talbans représentent un mouvement natonaliste et l’ambition des Talibans se limite à l’Afghanistan alors que Daech à ‘instar d’Al-Qaeda est un mouvement universaliste, Daech veut réislamiser d’abord les pays musulmans avant de répandre l’islam dans le reste du monde et ainsi accomplir ce le profète et ses diciples n’ont pas réussit.