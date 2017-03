La financiarisation du capitalisme nous condamne-t-elle a une croissance faible (attention, une surprise figure dans la réponse) ?

Atlantico : Dans un article publié le 17 janvier, trois économistes de l'Université de Princeton, ​Eilyn Yee Lin Chong, Ashoka Mody et Francisco Varela Sandoval, émettent l'hypothèse que l'expansion de la finance, à partir d'un certain seuil, serait liée à un affaiblissement de la croissance. Par quels mécanismes une telle situation peut-elle se produire ?

Nicolas Goetzmann : Dans un premier temps, et pour éviter toute caricature d'une finance intrinsèquement nuisible, les auteurs de cette étude rappellent une évidence fondamentale : la finance, l'intermédiation, les banques, les marchés etc…permettent de fluidifier les rapports économiques, en allouant le capital aux entrepreneurs, et forment ainsi un moteur indépassable du développement économique.

Puis, dans un second temps est envisagée la question des "excès de la finance". Ici, les auteurs remarquent qu'à partir d'un niveau de crédit privé équivalent à 90% du PIB d'un pays, la finance ne semble plus "profiter" au développement économique, et serait même liée à l'affaiblissement de la croissance. Pour en arriver à une telle conclusion, les économistes ont testé les données de 58 pays sur une durée de plus de 50 ans. Schématiquement, ils constatent que si les pays émergents ont vu leur développement être porté par celui de la finance, dans une trajectoire parallèle, les pays développés les plus financiarisés (au-delà de 90% de crédit privé par rapport au PIB) ont connu, de leur côté, un ralentissement de leur croissance.

Mais le point fondamental évoqué par les auteurs est la causalité du phénomène, qui n'est pas clairement identifiée. Est-ce le développement de la finance qui affaiblit la croissance ou est-ce l'affaiblissement de la croissance qui stimule le développement de la finance ? Parce que si la réponse paraît "évidente" dans le débat public - "c'est la faute de la finance" - la question est loin d'être tranchée, et la réponse pourrait même être contrintuitive. En l'occurrence, Chong, Mody et Sandoval traitent spécifiquement la question des pays de la zone euro, dont ils font un cas d'école parce qu'ils constatent que cette zone est encore plus fortement frappée par le paradigme "croissance faible, finance forte", et ce, même avant d'atteindre le seuil de 90% de crédit privé. Ce qui serait un élément permettant d'envisager le retournement du lieu commun, pour en conclure que c'est la faible croissance qui nourrit l'expansion de la finance. Et non l'inverse. Et les auteurs expliquent très bien le processus :

"Un mécanisme par lequel cette demande pourrait apparaître a été proposé par Gennaioli et al. (2014). Parce qu'en général les taux d'épargne ne chutent pas lors d'une croissance plus lente, dès lors, l'épargne accumulée croît plus vite que le PIB. Par conséquent, le ratio richesse / PIB augmente (proposition que Piketty et Zucman (2014) ont documenté). Mais cette augmentation du ratio richesse / PIB crée une demande de finance, les ménages cherchant à préserver leur richesse. Les ménages utilisent le système financier pour stocker leurs économies et emprunter pour la consommation et l'achat de maisons neuves. Le système financier se développe alors même que la croissance économique continue de baisser."

Et cette explication permet de répondre à une question essentielle, celle de la cause de l'accroissement du secteur financier. Parce que ce ne sont pas les financiers, tous seuls dans leur coin, qui sont parvenus à hisser leur secteur au sommet. Pour qu'un tel résultat se produise, il fallait une demande. Et c'est à cette question que les auteurs répondent : c'est la faible croissance qui, le plus probablement, alimente les "bulles" financières.