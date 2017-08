Fin de semaine de folie sur les marchés financiers... avec un Dow Jones euphorique, un dollar qui plonge et un euro fort qui piège les économies européennes

Le monde des affaires est exactement comme un train lancé à grande vitesse. Tous les acteurs de marché en profitent. Tous savent que ça ne peut pas durer; le train va finir par se "crasher" contre le mur des réalités.

Dans ce type de situation qu’on a déjà connu, il y a deux types de gagnants. Il y a ceux qui ont refusé de monter dans le train. Ils gagnent mais peu. Et puis, il y a ceux qui réussiront à sauter du train au dernier moment avant qu’il n’entraine tous les voyageurs dans la catastrophe.

C’est déjà ce qui c’était passé lors des deux crises précédentes. Celle de la bulle internet en 2000, et surtout celle des subprimes en septembre 2008.

Aujourd’hui, que les économistes qui comprennent vraiment la situation sur les marches financiers nous expliquent ce qui va se passer, parce que les valeurs, les tendances sont devenus folles. Elles partent dans tous les sens. Sans raison, ni cohérence en dehors de l’argent gagné par certains.

Alors, comme toujours face à une situation surréaliste, il faut se raccrocher aux faits qui paraissent incompréhensibles.

1e phénomène (incompréhensible): l’euphorie à New- York sur les valeurs américaines. Avec un Dow Jones qui dépassera une fois de plus les 22 000 points cette semaine, alors que Donald Trump faisait peur à tout le monde, le comportement des investisseurs paraît inexplicable. Sans compter l'emballement autour des valeurs technologiques sur le Nasdaq, là-aussi à un niveau jamais vu.

Donald Trump lui triomphe dans ses tweets, « le business américain va de mieux en mieux » dit-il . Sous entendu: il croit en ma politique.

Sauf que la politique de Trump n’a rien à voir avec ce qu’il avait promis dans sa campagne et qu’il n’est pas responsable de cette euphorie.

On est en pleine période d'annonce de résultats et techniquement, la montée de l'indice et de la plupart des valeurs industrielles américaines est tirée par trois locomotives super puissantes :

Boeing, qui a engrangé des commandes considérables lors du dernier trimestre, plus de 180 commandes d’avions et qui a, lors du dernier Bourget, dépassé en parts de marché le concurrent Airbus.

MacDonald, qui se transforme et s’adapte aux exigences nouvelles du consommateur de fast food et qui délivre des résultats en forte hausse puisqu’il progresse de 27% depuis le début de l’année en bourse. Les boursiers y croient.

United Healthcare, un acteur majeur du système de santé américain qui ne dépend pas de l’Obamacare. Il est donc protégé d’une éventuelle suppression du système social que voudrait abattre Donald Trump.

L’ensemble des autres valeurs américaines traduit le fait que les entreprises US, de l’industrie, des services et de la technologie s’accommodent fort bien de tous les couacs et de tous les retards ou même de tous les abandons de Donald Trump. Trump ne fait pas ce qu’il avait dit qu’il ferait et le monde du business est très content. Il a même acquis la conviction que le président américain ne pourra jamais faire ce qu’il avait promis de faire et pour le business, c’est une bonne chose. Ils ont même fait une croix sur le seul projet qui leur était favorable : le choc fiscal. Ils s’en passeront. Il préfère que l’économie tourne.