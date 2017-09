Fin de l'ère des primaires : l'hypothèse d'une autre candidature LR que celle de Laurent Wauquiez à la présidentielle 2022 est-elle encore réaliste ?

Atlantico : Selon les résultats du "questionnaire de la refondation", les adhérents LR considèrent à 70% que les primaires 2016 n'étaient pas une bonne idée. Dans une configuration 2022 ou il est désormais peu probable qu'une nouvelle primaire de la droite ait lieu, le prochain président des LR devrait ainsi être le candidat naturel de la droite à la prochaine présidentielle, ce qui laisse un boulevard ouvert à Laurent Wauquiez dans cette perspective. Dès lors, comment expliquer cette absence d'opposition des "ténors" de la droite actuelle, comme Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse ?

Eric Deschavanne : Dans la recomposition politique en cours, une partie de l’ex-UMP est conduite à coopérer avec Emmanuel Macron, dont le projet lui convient, une autre à s’opposer fermement, ce qui induit une ligne « droite de droite » ou supposée telle. Les « ténors » dont vous parlez (Valérie Pécresse et Xavier Bertrand), ainsi que les ex-ténors (Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon) se retrouvent de la sorte dans un no ’mans-land politique. Peut-être en ont-ils conscience mais espèrent-ils que d’ici quelques années, l’échec de Macron aidant, l’unité des LR pourra se reconstituer, avec notamment le retour au bercail des constructifs, auquel cas ils occuperaient une position centrale. Ils peuvent aussi espérer incarner une opposition raisonnable si Laurent Wauquiez s’enfermait dans une posture trop sectaire. A l’heure qu’il est, ces spéculations ont cependant peu d’intérêt. On peut difficilement anticiper la situation politique dans cinq ans. Les calculs tactiques ont toutes les chances d’être déjoués par les circonstances. Il serait préférable pour la droite de mettre au point un projet, en proposant un diagnostic relatif à l’ensemble des grands sujets, tout en pointant les faiblesses et les insuffisances de la présidence Macron. Ce que ne font pour l’heure ni Bertrand ni Wauquiez.

De la même façon, et alors que la côte de popularité d'Emmanuel Macron progresse au sein des électeurs républicains, en quoi la ligne politique défendue par Laurent Wauquiez peut-elle apparaître comme la "seule possible" - c'est à dire permettant de justifier une candidature alternative à celle d'Emmanuel Macron- notamment vis à vis de ses opposants que sont Xavier Bertrand et Valérie Pécresse ?

J’attends encore de voir en quoi consistera précisément la « ligne Wauquiez ». Pour l’heure, il est identifié par quelques clichés estampillés « droite dure », tels que la critique de l’assistanat, l’opposition au mariage homosexuel ou l’affirmation de l’identité nationale. Cela peut lui permettre de conquérir le noyau dur des militants de son parti, mais assurément pas de gagner une élection nationale. Manifestement, le vœu de Macron est que la droite s’enferme dans une position de droite conservatrice et identitaire afin de pouvoir définitivement rallier le centre-droit à sa cause et de faire éclater le parti LR. La stratégie de Macron est d’occuper le centre de l’échiquier politique afin d’être lesté à sa gauche par une « gauche de gauche » et à sa droite par une « droite de droite ». L’enjeu pour la droite sera de déjouer ce plan, non simplement de justifier une candidature alternative.