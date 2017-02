FillonGate : tous pourris par l'argent en politique ? Pas si simple (parole d'expert!)

Après des semaines de matraquage médiatique sur la famille Fillon alors que nous avions envie d’avoir un débat de société pour une campagne présidentielle, on finit par avoir la nausée en mettant dans le même sac politiques de tous bords et médias. L’abstention ou le vote nul n’étant pas la solution retenue par ceux qui m’interrogent je pense utile de revenir sur le sentiment du "tous pourris" qui infecte notre vie collective.

J’aime trop l’industrie pour avoir jamais rêvé de "faire de la politique", mais il m’est arrivé, comme beaucoup de chefs d’entreprise de côtoyer et de travailler avec bon nombre d’entre eux, en local, départemental, régional, national ou international. Lorsque j’ai présidé les destinées d’Elf-Aquitaine j’ai été amené à voir les dessous financiers de l’activité politique en France et ailleurs et j’ai dû, à un moment répondre de ce qui avait été fait sous ma Présidence. Les juges et les médias souhaitaient que je fournisse la liste des heureux bénéficiaires d’une manne dont les contours étaient connus, j’ai considéré que la démocratie méritait que je me taise et j’ai subi l’opprobre pendant une longue procédure qui recherchait désespérément mon "enrichissement personnel" pour justifier une chasse à l’homme qui n’a pas, hélas, été la dernière.

Je suis heureux, encore aujourd’hui, de ne pas avoir été l’instigateur d’autres chasses qui auraient conduit à d’autres malheurs pour les hommes et femmes en cause et pour notre pays, quelles qu’aient été les souffrances de ma famille.

Les juges, journalistes et éditeurs qui ont insisté lourdement pour qu’enfin je "fasse des révélations" en seront pour leurs frais, je ne le ferai pas plus aujourd’hui qu’hier, mais que les uns et les autres sachent que leurs propos, leurs attitudes et leurs actes ne sont pas dignes, et que certaines postures prises par tel ou tel à la télévision, à la radio ou dans une interview écrit me restent sur l’estomac, un peu de pudeur serait la bienvenue !

J’avais indiqué, lors de mes comparutions lors de l’instruction, que je ne pouvais pas donner de noms car je venais de réfléchir à donner des noms de ceux qui n’avaient pas eu de relations avec mes services et que je n’en trouvais pas ! lors des procès qui ont suivi, j’ai redit la même chose, cela était peu prisé par mes interlocuteurs et les médias en ont profité pour me fustiger sans reprendre pour autant mes propos ! Il fallait du sang, j’étais dans l’arène, et je refusais le combat !

Je n’ai pas l’ambition de modifier le goût pour les jeux du cirque d’une partie importante de mes contemporains, mais je voudrais expliquer pourquoi j’ai continué à voter et pourquoi finalement je crois à la nécessité de le faire malgré l’imperfection de nos démocraties dans cette subtile rencontre permanente entre l’argent et la politique.