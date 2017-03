Fillon, Macron : les candidats de la crédibilité économique face à ceux des promesses irréalisables

Fini le rêve, fini la démagogique, la majorité des français sont à la recherche d’un programme qui respecte les contraintes et donne les moyens de les assumer. L’opinion publique a besoin de projets réalisables. Une bonne moitié des plus grandes entreprises françaises très soucieuses de la qualité de leur écosystème et inquiètes du désordre créé par les conditions de la présidentielle, ont voulu savoir : d’abord pour quelles raisons profondes la France avait une si mauvaise image à l’étranger. Ensuite pour quelles raisons les français avaient globalement perdu confiance dans leur dirigeants politiques. Les deux questions sont liées.

Sur la première question, le résultat n'est pas si désespérant que ce que la presse étrangère laisse entendre. C’est vrai qu’à la lecture des journaux allemands ou anglo-saxons, on a le sentiment que les étrangers qui sont aussi des clients ou des investisseurs sont convaincus que la France est un pays piégé par le terrorisme, piégé par les corporatismes qui l’enferment dans un tissu de normes, de règles administratives et de dispositifs fiscaux. Et qui au bout du compte, créent un environnement incertain et paralysant. Le spectacle offert par la campagne présidentielle où la moitié du corps électoral se déclare partisan de sortir du système capitaliste, européen et monétaire. Et même de se replier à l’intérieur des frontières dans un excès de protectionnisme, ce spectacle est affligeant.

Tout n’est pas faux. Les élites internationales et la presse mondiale s’inquiètent notamment de voir Marine Le Pen aux portes du pouvoir. Ils comprennent mal que près de la moitie du corps électoral serait prêt à voter pour des candidats qui combattent le systeme mondialisé, le système capitaliste, et s’oppose à l’union européenne.

Cela dit, l’image de la France et des produits français reste extrêmement forte. Cette image est différente de l’image allemande, mais elle fait rêver et porte confiance. Cette image France est fondée sur l’histoire et le patrimoine culturel et artistique dont la richesse est parmi la plus importante de la planète. Pour les américains et les asiatiques, ça reste un atout essentiel. Par ailleurs, pour beaucoup d’étrangers, le désordre politique français est dans les gènes du pays qui a toujours évolué grâce à ses crises et à ses révolutions.

La deuxième question est plus compliquée. Si les français ont perdu confiance dans leurs élites politiques, ça n’est pas parce qu’ils les considèrent comme "tous pourris". Comme il est coutume de le dire. C’est beaucoup plus sophistiqué.

D’abord, les Français sanctionnent très sévèrement les dirigeants politiques de droite comme de gauche parce qu’ils n’ont obtenu aucun résultat depuis l’an 2000. Ils ont été complètement débordés par les forces de la mondialisation qui a passé les frontières gaillardement. Dépassés par la force des corporatismes et des lobbies professionnels.