FIAC 2018 : une foire toujours incontournable alors que l'art fait sa révolution numérique, mais pour combien de temps ?

Atlantico : La 45e édition de la Fiac fermera ses portes ce dimanche 21 octobre. Si la Fiac est réservée aux artistes les plus cotés et aux oeuvres les plus chères, qu'est-ce que cette édition à révélé de l'évolution de l'art contemporain ?

François-Xavier Trancart : Justement la FIAC est également l'occasion de voir la scène émergente. Il y a évidemment "l'allée centrale" de la FIAC, avec les artistes blockbusters que l'on ne présente plus comme Koons, Baselitz, Kapoor... mais la FIAC c'est aussi de nombreuses galeries internationales qui présentent des artistes émergents. Il y a le secteur Lafayette, qui permet à des jeunes galeries internationales d'être présentes sur la FIAC, mais de manière plus générale cette édition a mis l'accent sur de nombreux jeunes artistes (comme Jessica Warboys par exemple) et les stands étaient plus hétérogènes que les autres éditions.

On retrouve également des artistes internationaux qui font l'actualité du moment avec de nombreuses pièces de Franz West qui expose à Pompidou ou des Basquiat.

En discutant avec de nombreuses galeries, nous nous rendons compte également que la FIAC demeure l'une des foires préférées des collectionneurs et qu'un effet Brexit la fait passer devant Frieze London en termes de nombre de collectionneurs présent sur place et d'intérêt.