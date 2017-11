"La fève du samedi soir" : du bon boulevard, et un acteur formidable

THEATRE

La fève du samedi soir

de Eric Delcourt

Mise en scène: Eric Delcourt

Avec : Capucine Anav, Renaud Roussel et Patrick Veisselier

INFORMATIONS

Apollo Théâtre

18 rue du Faubourg du Temple - 75011 Paris

Du jeudi au samedi à 21h30.

Réservations : 01.43.38.23.26

apollotheatre.fr

RECOMMANDATION : BON

THEME

Samedi soir : une porte claque sur un palier parisien et c'est la rencontre improbable entre Barbara, miss météo sexy et futile, et Pierre, son voisin de palier, naïf et vieux garçon chez qui elle se réfugie sans se douter une seconde qu'il est son premier fan !

Il se démène en tous sens pour lui faire plaisir tandis qu'elle lui raconte son chagrin d'amour en le séduisant gentiment.

C'est là que débarque soudainement Andreas, le photographe de guerre et (ex)fiancé de Barbara dont elle va chercher à se venger en utilisant le gentil Pierre.

POINTS FORTS

- Eric Delcourt a une écriture très drôle, il est le roi de la petite réplique qui tue, de celles dont on aimerait se rappeler pour les ressortir le moment venu.

- Patrick Veisselier qui incarne Pierre, notre fonctionnaire des impôts un peu tristoune, est formidable.Très dynamique et spontané, il porte vraiment la pièce et ne compte pas son plaisir, pour la joie du public. Il est aussi bon dans ses scènes en solo que face aux autres comédiens. C'est aussi lui qui apporte la petite dose d’humanité en plus, la gentillesse gratuite face aux deux autres personnages, tournés sur eux-mêmes et sur leurs égoïsmes.

- Le trio de comédiens est très complice, c'est agréable.

POINTS FAIBLES

- Le scénario est en fin de compte assez classique et on devine assez vite le dénouement de chaque scène, même si à travers des situations communes dans le théâtre de boulevard, l’auteur cherche bel et bien à nous parler de nous-mêmes, et de notre société bien individualiste.

- Même si on rit régulièrement et de bon cœur, la pièce manque, globalement, de dynamisme et on s’ennuie parfois un peu lors de scènes qui traînent en longueur…

EN DEUX MOTS

Une pièce de boulevard, finalement assez classique mais portée par un joli trio et qui offre une bonne soirée au spectateur à la recherche d’un moment de détente et de rires.

L'AUTEUR

Eric Delcourt porte toutes les casquettes avec brio: auteur, comédien, metteur en scène, il est présent de tous les côtés du rideau rouge.

Il s'est fait connaître avec de grands succès théâtraux comme "La Sœur du Grec" ou encore "Hors-Piste".

Il avait également réjoui l'auteur de ces lignes avec "Les Favoris", une comédie très réussie.