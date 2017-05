Fête du travail : Macron/ Le Pen, ce que chacun propose sur le dialogue social, le rôle des syndicats et la réforme de la Sécu

Atlantico : A plusieurs reprises, Emmanuel Macron a mis en avant sa volonté d'en finir avec le paritarisme à la française. Quelles en seraient les conséquences ? Quelle est son ambition à ce sujet ?

Eric Verhaeghe : Il n'est pas du tout sûr que quelqu'un s'aperçoive du moindre changement dû à une suppression du paritarisme de gestion. C'est d'ailleurs probablement pour cela que Macron, à juste titre d'ailleurs, en propose la disparition. Qui, en France, sait que les retraites complémentaires évoluent selon des décisions prises par les partenaires sociaux et non par l'Etat ? En réalité, cela n'intéresse personne et l'idée de supprimer le paritarisme de gestion est, en quelque sorte, frappée au coin du bon sens.

Concrètement, cette idée se traduirait par une étatisation de l'assurance-chômage, de l'assurance maladie et de l'assurance retraite, au sens large. Les régimes complémentaires de retraite seraient absorbés par le régime général, qui lui-même perdrait probablement son conseil d'administration paritaire et deviendrait un établissement public ouvertement piloté par la direction de la Sécurité sociale.

On notera toutefois qu'Emmanuel Macron n'est pas allé au bout de ses explications sur le sujet et que nous sommes donc réduits à un certain nombre de conjectures sur le sujet. On le regrettera, car on peut en déduire que Macron ne met pas toutes les chances de son côté pour susciter l'adhésion à ses idées.

Philippe Crevel : Emmanuel Macron entend étatiser les régimes sociaux. La création de l’assurance-chômage universel et qui ne serait plus financée par les cotisations sociales, l’instauration d’un régime unique de retraite, tout comme sa vision de l’assurance-maladie, peuvent aboutir à une régression du paritarisme. Il s’inscrit dans la lourde tendance qui a cours depuis 1995, année de la réforme Juppé qui s’est traduite par l’institutionnalisation de la loi de financement de la Sécurité sociale et la montée en puissance de la CSG en lieu et place des cotisations sociales d’assurance-maladie. Dans les faits, l’intrusion de l’Etat dans la gestion paritaire date de plus longtemps. Nous vivons dans le pays de Louis XIV, de Napoléon et du Général de Gaulle, pays dans lequel tout doit passer, un peu trop à mon goût, à un moment ou un autre par l’Etat.

Cette incapacité récurrente à organiser le dialogue social est également liée à notre histoire, à la suppression des corps intermédiaires durant la Révolution. La loi Chapelier de 1791, en interdisant la création de syndicats de salariés et de mutuelles, ainsi qu’en interdisant le droit de grèves, a bloqué les relations sociales pour un siècle. Il n’y a pas eu de lieu de dialogue comme en Allemagne ou au Royaume-Uni. En outre, le décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791, qui avait décidé la suppression des corporations, n’a pas favorisé l’émergence d’un système de protection sociale. Il faudra attendre le 25 mai 1864, sous le Second Empire, afin que le délit de coalition et de grève soit supprimé par la loi Ollivier. Cette loi met un terme au délit de constitution de syndicats tout en en maintenant l’interdiction. La légalisation des syndicats professionnels n’intervient qu’avec la loi du 21 mars 1884. Ce combat pour la reconnaissance des syndicats a laissé son empreinte dans l’histoire sociale de la France. C’est l’exécutif et le législatif qui ont autorisé les syndicats. Etant divisés, c’est encore l’Etat qui, de manière implicite, joue l’arbitre et le maître du jeu. Par ailleurs, les partenaires sociaux ont souvent préféré que le mauvais rôle soit pris par l’Etat en ce qui concerne les augmentations des cotisations ou les diminutions des prestations.

Compte tenu de l’importance des dépenses sociales dans notre pays - 34 % du PIB - elles sont des leviers clefs de l’action publique. Les gouvernements, privés de l’arme budgétaire, utilisent les prestations et cotisations sociales pour tenter d’infléchir le cours de l’économie française, pour tenter d’améliorer le sort des ménages….

Enfin, la technicité croissante du droit social et du droit du travail, ainsi que la problématique du financement de la protection sociale en période de crise, ont contribué à l’étatisation des régimes. Aujourd’hui, l’Etat contrôle le régime de base de l’assurance-maladie et celui des retraites. La caisse nationale d’allocation familiale est également très dépendante de la politique décidée par l’exécutif. Les complémentaires "retraite" et l’assurance chômage sont complètement dans le champ de la gestion paritaire. La caisse en charges des accidents du travail est moins exposée et plus indépendante.

Emmanuel Macron poursuit deux objectifs : diminuer les cotisations sociales en effectuant un transfert sur la CSG et prendre le contrôle de pans importants de la protection sociale. Il veut ainsi alléger le coût du travail et donner à l’Etat des moyens de pression sur l’organisation de la protection sociale. Le Ministère des Affaires sociales pousse depuis des années en ce sens, aidé en cela par les tergiversations des partenaires sociaux.