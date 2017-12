Décryptage

Best of Atlantico 2017 Le monde merveilleux de l’enfance, c’est fini : la violence dans les films pour les petits dépasse maintenant celle des films pour adultes A l'occasion des fêtes, Atlantico republie les articles marquants de l'année qui s'achève. En 2017, une étude publiée aux Etats-Unis par le journal Pediatrics a montré que le total des scènes de violence présentes dans les films pour un jeune public a explosé ces trente dernières années.

Best of Atlantico 2017 Pourquoi l’hypothèse d’une 3ème guerre mondiale est devenue beaucoup plus crédible en 2017 A l'occasion des fêtes, Atlantico republie les articles marquants de l'année qui s'achève. En 2017, le monde a vu les tensions entre les Etats-Unis et la Russie se multiplier et la situation géopolitique compliquée au Moyen-Orient.

Best of Atlantico 2017 2017, l’année du coup de balai sur les hommes politiques français qui aura surtout révélé le désert de la pensée des partis depuis 40 ans A l'occasion des fêtes, Atlantico republie les articles marquants de l'année qui s'achève. En 2017, la droite a été marquée par le "PénelopeGate", une affaire qui a eu un impact sur la candidature de François Fillon à la présidentielle.

2017, l’odyssée de la fin du monde d’avant Les 7 énigmes de 2017 Atlantico a demandé à ses contributeurs leur vision de l’année où la France a vécu de nombreuses surprises et rebondissements et est entrée dans l’ère Macron. Pour Jean-Paul Betbeze, 2107 a connu plusieurs événements majeurs dont les effets sont imprévisibles, tant il s’agit de ruptures profondes dans les paysages politique, financier et monétaire mondiaux.

Bonnes feuilles Bien au-delà de la page blanche ou de la critique assassine, le pire cauchemar de l’écrivain : la faute d’impression ! Ce petit livre vous offre l’occasion rêvée de plonger malicieusement dans l’histoire de la langue et de la littérature françaises tout en révisant votre grammaire : il vous dit tout sur les plus jolies bévues, perles et fautes de français commises par la fine fleur de nos écrivains ! Extrait du livre "Les plus jolies fautes de français de nos grands écrivains" d'Anne Boquel et d'Etienne Kern aux éditions Payot (2/2).

Bonnes feuilles Comment - malgré les belles paroles - l’Élysée assassine les lanceurs d’alerte Les lanceurs d’alerte défrayent l’actualité depuis une dizaine d’années. À travers des exemples concrets en France et à l’étranger, l’auteur détaille la vie d’une cinquantaine de lanceurs d’alerte et les raisons pour lesquelles les États, hommes et femmes politiques, l’institution judiciaire, l’Europe et les entreprises veulent leur peau. Extrait du livre "La traque des lanceurs d’alerte" de Stéphanie Gibaud aux éditions Max Milo (2/2).

2017, l’odyssée de la fin du monde d’avant 2017, l’année politique du Guépard : tout a changé pour que rien ne change Atlantico a demandé à ses contributeurs leur vision de l’année où la France a vécu de nombreuses surprises et rebondissements et est entrée dans l’ère Macron. Pour Les Arvernes, 2017 n’a rien de la révolution. La France reste la France, avec ses forces, ses faiblesses, et son système politique aussi défaillant que celui des autres grands pays occidentaux.

Danger Finis la Syrie et l’Irak, bonjour l’Afghanistan pour l’Etat islamique ? La présence de Daech en Afghanistan et plus encore sa progression est sous estimée sinon parfois ignorée en Europe, plus particulièrement en France où depuis la fin de présence militaire française en Afghanistan dans le cadre de l’OTAN, ce pays n’attire plus l’attention. Pourtant, en dehors du Moyen-Orient, l’Organisation de l’Etat islamique (Daech) a progressé de façon inquiétante en Afghanistan depuis sa naissance au début de l’année 2015 dans l’est du pays à la frontière pakistanaise.

Disraeli Scanner Le pape François à contre-sens de l’évolution du monde Lettre de Londres mise en forme par Edouard Husson. Nous recevons régulièrement des textes rédigés par un certain Benjamin Disraeli, homonyme du grand homme politique britannique du XIXè siècle.