Fermetures de réacteurs : transition énergétique ou campagne anti-nucleaire ?

Atlantico : Alors que la France tient aujourd'hui la première position en ce qui concerne le nucléaire civil, quel pourrait être l'impact du plan Climat sur l'économie française? Quels seraient les risques pour es entreprises françaises de l'énergie?

Hervé Machenaud : Le plan climat, quel est son objectif, SI c’est la réduction de production de CO2, quels sont les moyens qu’on utilise? Aujourd’hui, la production d'électricité en France se fait quasiment sans émission de CO2. C’est une des plus basses production de C02 par kilowatt-heure du monde. La transition climat, quel est son objectif? Si c’est arrêter le nucléaire, ce n’est plus un objectif climatique, mais un objectif anti-nucléaire. Ce que l’on peut comprendre ; le nucléaire présente pour un certain nombre de gens un risque qui paraît insupportable.

Mais, dans ces cas-là, il faut réfléchir à la réalité. Dans nos pays, l’éolien et le solaire, ne contribuant pas à la demande de pointe, ne permettent pas de répondre aux besoins de la production d’électricité de façon stable et continue. L’Allemagne est un exemple parfait qui, depuis qu’elle a arrêté quelques unes de ses centrales nucléaires, produit plus de C02 qu’avant alors qu’elle a mis en service l’équivalent du parc nucléaire français rien qu’en éolien. Mais celui-ci ne contribuant pas à la pointe, les allemands sont obligés de conserver en permanence leurs centrales à charbon. Elle produit ainsi 20 fois plus de C02 que la France, bien qu’elle ait des parcs éoliens et solaires les plus grands d’Europe. Il y a une sorte d’incompréhension sur le fait que l’éolien et le solaire détruisent de la valeur. C’est-à-dire que, comme il faut la totalité des moyens de production - le nucléaire et l’hydraulique en France - pour le jour de la pointe, on est obligés de les maintenir. La première question est donc par quoi va-t-on remplacer le nucléaire? Certainement pas par de l’éolien et du solaire. En janvier, au moment de la plus grande demande d’énergie, il n’y avait aucun vent, et pratiquement pas de soleil. Si on arrête le nucléaire, il sera nécessairement remplacé par le nucléaire ou le charbon. C’est la première évidence incontournable. L’Australie vient d’en faire la preuve. Ils sont arrivés, un moment, à 50% d’énergie éolienne, et ont eut en un mois et demi cinq blackout. Ils sont en train de construire des cycles combinés à gaz à toute vitesse pour essayer de résoudre le problème pourtant prévisible. Donc pourquoi arrêter le nucléaire? Si on en veut pas, il faut savoir qu’on va le remplacer par le charbon et le gaz. En France, l’industrie nucléaire est une des plus performantes du monde. Mais aujourd’hui, on est dans une situation où le processus de progrès ne se fait plus. IL y a donc une perte de dynamisme. Comment voulez-vous que des jeunes de 20-25 ans aillent travailler dans un secteur qui est montré du doigt par les politiques et la population? Il représente entre 200.000 et 400.000 selon si on compte les emplois indirects ou non. C’est encore un des grands secteur industriel qu’a la France, et qui va évidemment disparaître d’aller dans le sens d’un arrêt progressive. Mais encore une fois, réduire le nucléaire à 50%, alors que la France produit l’électricité la plus économique d’Europe et la plus propre, c’est le retour du charbon et du gaz.