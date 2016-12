Ferme des mille veaux, un enjeu de société derrière le fait divers

Le fait divers, l'enquête

Les faits : un bâtiment de stockage de fourrage de 1500 mètres carrés a été incendié dans ce que l'on appelle la ferme des 1000 veaux, à Saint-Martial-le-Vieux. Cette ferme est le fruit de la coopération d'une quarantaine d'éleveurs de bovins viande, qui ont donc voulu mutualiser leurs efforts productifs en un seul lieu, parfaitement équipé. Pour autant, avec d'une part un parallèle avec la ferme des 1000 vaches dans le Nord de la France, et d'autre part de multiples reproches (justifiés ou non, je vous invite à lire l'article entièrement) quant au mode de productions, plusieurs associations se sont opposées à cette ferme des 1000 veaux.

Lors de l'extinction de l'incendie par les pompiers, des inscriptions ont été trouvées montrant comme une forme de revendication par des sympathisants de ce type d'associations.

J'ai personnellement joint au téléphone Karine Jaïn, substitut du procureur à Guéret, chargée de l'enquête, ce vendredi 23 décembre peu avant midi. En substance, elle m'a répondu que l'enquête était en cours, qu'il était avéré que l'incendie était "volontaire", mais pas forcément encore "criminel" au sens de la loi, puisque pour cela il faut démontrer qu'il a été perpétré en "bande organisée", ou qu'il y a eu des victimes (ce qui n'est pas le cas ici). Par ailleurs, cette enquête doit déterminer si l'auteur (ou les auteurs) a (ont) effectivement un lien avec les associations "anti" comme les inscriptions le laissent croire, ou si cet auteur (ces auteurs) a (ont) voulu leur faire porter le chapeau.

Il y a eu plusieurs réactions, il suffit de lire les comptes Twitter de Christiane Lambert, ou Claude Cochonneau... Entre autres. Mais il reste encore impossible, à l'heure où ces lignes sont rédigées, d'impliquer directement les associations "anti" dans l'incendie volontaire.

Quels enjeux derrière ce fait divers ?

Quelle que soit la réponse qu'apportera l'enquête, ce fait divers met en lumière une opposition, et des incompréhensions, entre la modernisation de l'économie d'élevage telle qu'elle est déclinée à travers cette ferme des 1000 veaux, et une partie au moins des consommateurs potentiels, en l'occurrence de viande de veau. Parallèlement, on note l'émergence de mouvements de plus en plus influents dans notre société qui prônent une alimentation sans viande, du fait notamment des conditions d'élevage et aussi (surtout ?) d'abattage.

Ces oppositions se traduisent par un doute auprès de la population, doute qui entraine actuellement une consommation moindre de viande, et donc la mise en danger de tout un système productif qui touche d'ailleurs aussi bien l'agroindustrie que les petits éleveurs, sauf peut-être pour ceux qui trouvent des marchés de proximité.

De fait, ne pas lever ces doutes, c'est donner des arguments aux anti viandes...

Ferme des 1000 veaux, l'intérêt du projet : bien-être de l'éleveur, gain de productivité

L'objectif pour les 40 éleveurs concernés est de mutualiser leurs moyens de productions de façon, tout simplement, à mieux vivre. A ne plus travailler 7 jours sur 7 et 12 heures par jour chacun. En concentrant en un seul lieu, bien équipé, l'ensemble des moyens de production, chacun retrouve le droit à une vie privée et à des loisirs, au-delà du métier d'éleveur. Parallèlement, il est évident qu'un tel dispositif permet des économies d'échelle, un gain de productivité, ce qui répond donc à une des demandes essentielles des consommateurs : le prix.

Je pense qu'il ne faut pas oublier le rôle du consommateur par rapport à ce choix de regroupement d'élevages : si, dans toutes les enquêtes d'opinion, il se dit prêt à payer plus cher un produit de qualité, son comportement devant les linéaires reste particulièrement ancré sur la recherche du prix le plus avantageux. Ce que les opposants appellent la "ferme-usine" des 1000 veaux répond aussi à une demande des consommateurs. D'ailleurs, en l'occurrence, c'est la SVA Jean Rozé, du groupe Intermarché, qui commercialise les produits issus de la ferme de la Creuse.