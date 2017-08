"Fendre l'armure" : pari culotté, pari encore gagné

Pierre Gattaz a rappelé hier aux membres du gouvernement qui se pressent à l’université d’été, les points de réformes sur lesquels ils ne pouvaient pas reculer : le code du travail et la baisse des impôts.

Mardi, le chef de l'Etat a utilisé et assumé le terme de "terrorisme islamiste", une dénonciation longtemps écartée des discours officiels.

Au cours de cette année 2017, des cas (60) de dengue 'importés" ont été signalés en France métropolitaine tandis que le Var a recensé un cas de chikungunya autochtone, et serait la conséquence de la présence du moustique tigre.

Pour la première fois depuis janvier 2015, l'euro a dépassé le seuil des 1.20 USD, soit une hausse de plus de 15% depuis le début de l'année 2017.

Le projet de Jean-Michel Blanquer, présenté ce mardi, a pu être contesté en raison de sa supposée non prise en compte du problème de la mixité sociale.

Éditorialiste pour l'hebdomadaire Challenge, Bruno Roger Petit vient d'être nommé Porte-Parole de l'Elysée. Dans le même temps, plusieurs personnalités politiques ont fait le chemin inverse, en devenant chroniqueurs (Aurélie Filippetti, Julien Dray, Jean Pierre Raffarin etc...).

Ce labrador a été adopté par les Macron. Et il aspire à devenir orphelin…

La décision rendue ce 28 août par le tribunal administratif de Dijon, sur le choix du maire de Chalon-sur-Saône de supprimer les menus de substitution dans les restaurants scolaires, était attendue. Elle pose le problème de fond d’un choix de société entre l’égalité, la laïcité et le droit à la différence.

A l'université d'été du MEDEF, Jean-Dominique Sénard, président de Michelin, a prononcé ce qui ressemble à un discours d'investiture à la présidence du MEDEF. Il a dessiné plusieurs lignes de réformes fortes qui devraient faire réagir ses concurrents (s'ils maintiennent leur candidature) et les dirigeants syndicaux de salariés.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Top 14: Retière, blessé au genou, absent six mois de La Rochelle

Mondiaux de judo: Receveaux en demi-finales, Axus et Duprat éliminés

Actuellement, elle cumule les fonctions de documentaliste dans un collège et de chroniqueuse pour le magazine Elle.

Anna Gavalda, ancienne professeur de français, s'est fait connaitre en publiant en 1999 "Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part", recueil de nouvelles et gros succès en librairie. Toujours fidèle à sa maison d'éditions, Le Dilettante, elle y a publié ses romans suivants, dont "Je l'aimais" en 2002, "Ensemble, c'est tout" en 2004, là aussi énorme succès (ces deux derniers romans ont été adaptés au cinéma) et "La consolante" en 2008.

En résumé, un peu de tristesse, un peu de souffrance, beaucoup de solitude, un grand bol d'espoir et une tonne d'humour: ce recueil est un vrai régal. Oui, c'est un petit bijou!

Ces 7 tranches de vie de" vraies gens" sont, sinon optimistes, très émouvantes. Il est vrai qu'avouer ses faiblesses a toujours rendu leurs auteurs accessibles et humains...

- L'humour : Anna Gavalda allège les situations les plus plombées par son humour jamais méchant; au moyen d'expressions plutôt rigolotes : être "défoncé comme un terrain de manoeuvres" m'amuse beaucoup.

- La documentation : pour être aussi calée sur les fissures de murs d'un immeuble en construction et leurs implications dans le futur, il faut s'accrocher !

- L'écriture des récits : chacun d'entre eux est un petit roman à lui tout seul, bien structuré, dans lequel on entre de plein pied dès le premier paragraphe.

- La diversité des récits : on change complètement de monde d'une nouvelle à l'autre.

Une autre perle est "Le fantassin", ou l'amitié par le truchement du cirage de chaussures... Tous ces personnages, à un moment donné, lâchent prise, rendent les armes et fendent l'armure en dévoilant leurs points faibles et par là même, nous montrent leur aspect humain. C'est touchant.

- Tous ces récits qu'Anna Gavalda écrit à la première personne, se mettant indifféremment dans la peau d'un homme ou d'une femme, constituent une plongée dans l'existence de personnes confrontées à des situations difficiles, certaines tristounettes, mais tellement vraies. Dès qu'Anna Gavalda nous parle d'enfants, c'est un pur bonheur : "Happy Meal" et surtout "Mes points de vie", mon préféré, avec ce petit garçon qui subit toutes les tempêtes d'adultes en serrant les dents parce qu'il a "promis" de se taire.

