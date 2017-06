"Fendre l'armure" : pari culotté, pari encore gagné

Ce jour est une journée historique. Je me devais de la célébrer.

A l'occasion de la nouvelle édition du salon du Bourget, qui commence ce lundi, les Etats-Unis et la Russie vont se voir confrontés à la concurrence brésilienne sur le marché des avions de transport tactiques. Une première depuis de nombreuses années.

En Marche triomphe ce soir, même si ce triomphe est plus limité qu'attendu. Voici quelques bonnes raisons de s'en réjouir. Surtout quand on n'a pas voté Macron aux présidentielles.

Avant d’évoquer le cours de bourse, il faut s’arrêter sur le développement de l’entreprise, son marché et ses perspectives…les « marchés » ont souvent la réputation d’être déconnectés de la réalité mais dans le cas de LVMH, les résultats tangibles de l’entreprise leur ont donné raison.

En découvrant les résultats de ce deuxième tour des législatives, on ne peut s'empêcher de penser qu'avant de clore ce long cycle électoral à rebondissements multiples, les électeurs ont voulu s'en offrir un petit dernier avant "la fermeture": ils ont corrigé leur vote du premier tour, afin d'apporter un rééquilibrage à la composition annoncée de l'Assemblée Nationale, et d'atténuer le score de LRM .

Un homme ou une femme qui saura murmurer à l’oreille de nos chevaux de course, maintenus depuis 30 ans dans l’étable...

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

En Chine, les stars d'internet transforment la mode en or

Actuellement, elle cumule les fonctions de documentaliste dans un collège et de chroniqueuse pour le magazine Elle.

Anna Gavalda, ancienne professeur de français, s'est fait connaitre en publiant en 1999 "Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part", recueil de nouvelles et gros succès en librairie. Toujours fidèle à sa maison d'éditions, Le Dilettante, elle y a publié ses romans suivants, dont "Je l'aimais" en 2002, "Ensemble, c'est tout" en 2004, là aussi énorme succès (ces deux derniers romans ont été adaptés au cinéma) et "La consolante" en 2008.

En résumé, un peu de tristesse, un peu de souffrance, beaucoup de solitude, un grand bol d'espoir et une tonne d'humour: ce recueil est un vrai régal.

Ces 7 tranches de vie de" vraies gens" sont, sinon optimistes, très émouvantes. Il est vrai qu'avouer ses faiblesses a toujours rendu leurs auteurs accessibles et humains...

- L'humour : Anna Gavalda allège les situations les plus plombées par son humour jamais méchant; au moyen d'expressions plutôt rigolotes : être "défoncé comme un terrain de manoeuvres" m'amuse beaucoup.

- La documentation : pour être aussi calée sur les fissures de murs d'un immeuble en construction et leurs implications dans le futur, il faut s'accrocher !

- L'écriture des récits : chacun d'entre eux est un petit roman à lui tout seul, bien structuré, dans lequel on entre de plein pied dès le premier paragraphe.

- La diversité des récits : on change complètement de monde d'une nouvelle à l'autre.

Tous ces personnages, à un moment donné, lâchent prise, rendent les armes et fendent l'armure en dévoilant leurs points faibles et par là même, nous montrent leur aspect humain. C'est touchant.

Dès qu'Anna Gavalda nous parle d'enfants, c'est un pur bonheur : "Happy Meal" et surtout "Mes points de vie", mon préféré, avec ce petit garçon qui subit toutes les tempêtes d'adultes en serrant les dents parce qu'il a "promis" de se taire.

