"Une femme extraordinaire" : une sexualité débridée, assumée, et joyeuse, pour public averti

THEATRE

UNE FEMME EXTRAORDINAIRE

D'Arthur Vernon

Mise en scène: Arthur Vernon

INFORMATIONS

LA FOLIE THEATRE

jeudi, vendredi et samedi à 21h30

JUSQU’AU 27 JANVIER

THEME

Lila, mannequin « en vogue », et Renaud, réalisateur de films publicitaires, vivent une passion torride et sont si amoureux qu’ils envisagent de se marier. Cependant, Renaud découvre peu à peu la personnalité plutôt trouble de Lila ce qui le conduit à s’interroger sur la nature et l’avenir de leurs relations.

POINTS FORTS

. Une pièce « face to face » interprétée avec intensité et sincérité.

.

Une mise en scène sobre et moderne mise en valeur par une composition musicale adaptée et de bons éclairages .

. Un tempo bien rythmé au service d’une intrigue qui se noue dans le deuxième acte.

POINTS FAIBLES

. Un recours trop fréquent à internet, au portable et aux mails qui peut entraîner une certaine confusion chez le spectateur.

. Un épilogue un peu facile .

EN DEUX MOTS

Dans cette pièce pour public « averti », à la sexualité assumée, débridée et joyeuse, l’auteur aborde aussi les questions de la dissimulation et du mensonge pour nous interpeller intelligemment sur la passion et ses lendemains. Thème cornélien s’il en est…

L’AUTEUR

Arthur Vernon a écrit et mis en scène trois pièces de théâtre portant sur la désacralisation de la sexualité, dont "Rêveries d’une jeune fille amoureuse", nommée aux P’tits Molières 2013 . il est également scénariste et réalisateur. Ses scénarios ont reçu plusieurs prix dans des festivals internationaux.