"Il faut dire que les temps ont changé…" Chronique(fiévreuse) d'une mutation qui inquiète : Du très bon remue-méninges

"Il faut dire que les temps ont changé…"

Chronique(fiévreuse) d'une mutation qui inquiète

de Daniel Cohen

Ed. Albin Michel

230 pages

Ce refrain d'une chanson de Diane Tell (un succès du début des années 80) ouvre la réflexion de Daniel Cohen sur les causes possibles des mutations profondes que vit la société depuis le début des années 70. Sous les regards convergents de la sociologie, de l'économie, de la philosophie ou de la psychanalyse, il nous invite à remonter le temps des illusions perdues de la révolte étudiante à la désespérance des classes ouvrières et à la déliquescence des grandes idéologies, des fondements de la "révolution" conservatrice des années 90 à la montée des populismes en Europe et aux Etats-Unis, ferments d'un nouveau cocktail composé de repli sur soi, de libéralisme et d'intelligences numériques.

La "fiévreuse actualité" de l'angoisse de la révolution industrielle s'invite à nouveau : les robots/ ou les machines vont-ils remplacer les humains ? Dans ce premier quart du 21ème siècle, ivre du développement de l'économie et des services digitaux, des réseaux et d'internet, l'incertitude de la place de l'homme aux cotés de la superpuissance des intelligences artificielles bouleverse les représentations, les idéologies, le regard que chacun porte sur la société en général et sur l'avenir en particulier.

POINTS FORTS

1- Un analyse qui croise les sciences humaines au bénéfice de la compréhension des grandes mutations que nous avons vécues depuis le milieu des années 60. Avec pour repère les idéaux de mai 68, Daniel Cohen nous propose sa vision de la déconstruction des grandes idéologies, du monde syndical, des masses et des classes, des formes de gouvernance et des économies régulées, sous les coups de butoir conjugués de l'émergence des nouvelles technologies numériques, d'une vison des rapports économiques et sociaux qu'il dit héritée du "joli mois de mai", libérée et libérale.

2- Un livre très documenté, des chapitres courts et un point de vue sans langue de bois (ou atypique, selon votre sensibilité) sur le crépuscule des années fastes de croissance économique. Pas une idée ou un commentaire sans le soutien d'un auteur, d'un article, d'une thèse. A ce titre, il nous permet de (re)croiser les Schumpeter, Hayek, Althusser, Morin, Bourdieu, Arendt, Durkheim, Le Goff, Foucault, Lacan, pour ne citer que les plus connus d'entre eux.

3- Une démonstration intéressante des incidences de l'évolution des technologies de production, de l'offre de biens et de service, sur la sociologie des masses, la dissolution du sentiment de classe sous les tiraillements entre la contrainte (de vivre dans un modèle hiérarchisé vertical- dans l'entreprise, la famille, la société) et le désir (de liberté, de transversalité, d'auto régulation, d'immédiateté et de démocratie participative).