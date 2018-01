Fake news et liberté de la presse : l’inquiétant paradoxe Macron

Atlantico : Ce mercredi 3 janvier, Emmanuel Macron prononçait son premier discours de présentation des vœux à la presse. A cette occasion, le président a pu évoquer les "tentations illibérales" qui peuvent menacer les démocraties, en pointant notamment du doigt les "fake news" Cette volonté de résistance aux tentations illibérales, de préservation de la démocratie, ne passent elles pas avant tout par la prise en compte de ce que peuvent vivre les "victimes de la mondialisation" plutôt qu'en ciblant ce qui peut apparaître comme de simples symptômes du mal ?

Edouard Husson : Fort bien. Vous suggérez de commencer par une lecture « marxiste » du discours. L’opposant socialiste: « Je précise tout de suite que je débarque d’une galaxie éloignée et donc vous n’avez pas eu le temps de me dire grand-chose sur l’orateur du jour. Je l’ai « googlisé » en l’écoutant parler. J’ai vu que la France avait élu pour président cette année l’impressionnant produit d’une grande école où l’on entraîne les futurs hauts fonctionnaires, formation continuée sans le cas de M. Macron en connivence, cultivée et toujours plus affirmée, avec les réseaux des grands capitalistes français. Nous avons écouté un homme qui est l’ami des grands propriétaires des groupes médiatiques, lesquels « patrons de presse » se trouvent être des hommes-clé du capitalisme français. Avec le discours d’aujourd’hui, on était en pleine idéologie, au sens du regretté philosophe barbu. Porte-parole de la classe dominante, le président français a pris la défense d’intérêts corporatistes, ce qu’il a appelé, sans se rendre compte du caractère réactionnaire de ses propos, « la presse ». Il a passé son temps à vilipender tous ceux qui prétendent se substituer à la « presse »: médias alternatifs, blogueurs accusés de diffuser des « contre-vérités » tout simplement parce qu’ils essaient de donner une voix aux victimes de la mondialisation, aux « damnés de la terre ». Oui, je suis d’accord pour dire qu’il y a des dérives; le populisme et le fascisme rôdent, pour détourner la parole des exclus, la récupérer aux services de capitalistes, comme Trump, qui cherchent à sauver le système de sa crise profonde. Mais cela ne m’empêchera pas de critiquer la conscience de classe du porte-parole du capitalisme français mondialisé etc.... ». Il n’y a pas besoin de se forcer beaucoup pour parler comme un « illibéral » de tendance socialiste. Comment ne pas être frappé par la manière dont un président habituellement ami de la rupture numérique a mis en cause sans sourciller aujourd’hui la libre circulation des idées sur internet; ni pour s’étonner que les ennemis de « la presse » dénoncés soient européens (la Pologne, jamais nommée; la Russie) ou limitrophes (la Turquie); mais aucune indignation, en revanche, devant la censure permanente que connaît la Chine? C’est normal, la République populaire de Chine ne peut pas être citée parmi les régimes « illibéraux » puisque le capitalisme d’Etat chinois est profondément l’ami du capitalisme de connivence français ou du capitalisme des grandes familles allemandes.... Fermons les yeux quelques instants et imaginons le discours que ferait Jaurès à l’Assemblée lors de la présentation d’une loi destinée à combattre les « fausses informations ». Et les dizaines de milliers de messages dédiés à la justice sociale et à la liberté d’expression qui se déverseraient sur les comptes Facebook de tous ses amis, impossibles à arrêter.....