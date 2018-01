Faites-vous partie de ceux qui achètent de l’eau sans gluten et autres absurdités d’étiquetage alimentaire ? Car voilà pourquoi ça n’est que du marketing dénué de sens

Atlantico : Que cela soit aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni, ​les étiquettes alimentaires​ et autres bannières publicitaires font parfois état d'informations absurdes, la BBC relatant le cas d'une eau "premium", sans gluten, sans OGM, et bio, alors qu'aucune autre eau minérale ne pourrait prétendre l'inverse. Ces pratiques existent-elles en France ? En quoi ces pratiques peuvent-elles révéler une réponse aux angoisses des consommateurs ?

Alexandre Delaigue : Ces pratiques existent aussi en France. Typiquement si vous allez acheter une raclette pour ce soir dans un supermarché il n'est pas exclu que vous trouviez une étiquette "sans gluten".

C'est relativement étrange car après tout un étiquetage du type ne devrait concerner qu'une infime partie de la population qui est vraiment allergique au gluten ou a du mal à le digérer.

D'autres informations peuvent paraître curieuses comme le fait qu'il y ait marqué "attention liquide chaud" lorsque vous achetez un café dans un établissement type Starbucks. C'est là une question d'asymétrie d'information. Dans le domaine de la nourriture et surtout maintenant que l'on a créé toute une industrie de l'alimentation et que l'on mange des produits qui ont été élaborés et qu'on ne connaît pas toutes les phases de l'élaboration, on a besoin de chercher des informations. On signale donc énormément d'informations à des populations qui bénéficient déjà d'une nourriture qui n'est pas particulièrement toxique.

Aujourd'hui on a l'impression qu'il y a des menaces à peu près partout alors qu'en réalité les réglementations en matière alimentaire sont extrêmement strictes et, en conséquence, les risques que l'on prend sont extrêmement faibles.

Mais il faut bien trouver le moyen de résoudre cette asymétrie d'information. Quand on ne peut pas deviner la provenance ou les manières dont les éléments ont été élaborés vous essayez de vous raccrocher à d'autres types d'informations et c'est là qu'on va vous rajouter soit des labels qui contiennent véritablement une information vérifiée sous forme d'un carnet des charges ou alors on va chercher des informations qui tentent d'y ressembler du type "sans gluten" qui semble être une information mais peut fausser le rapport du consommateur au produit qu'il achète.

Dans quelle mesure cette technique de fausse transparence peut-elle conduire à une modification des habitudes des consommateurs n'ayant d'autre effets que de faire monter les prix pour des caractéristiques dépourvues de sens ?

Ici il y a plusieurs choses. D'abord on se retrouve dans une situation dans laquelle on fabrique des malades imaginaires. On se retrouve maintenant avec des effets nocebo. A partir du moment où les gens voient la mention "sans gluten" ils peuvent finir par penser que le gluten est mauvais pour la santé et s'inquiéter de choses qui, en réalité, ne devraient pas les préoccuper.