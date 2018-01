Facebook renonce à signaler les fake news car... les gens cliquaient encore plus ! Mais de quel mal sommes-nous tous atteints ?

Atlantico : Facebook vient d'annoncer que les articles considérés comme fake news ne seraient plus "signalés" par le réseau social, la technique s'étant avérée contre-productive, car les articles signalés par Facebook étaient plus lus. Ne s'agit-il pas d'un signal fort de la transformation du rapport des gens aux grands médias et dont la manière dont se forme l'opinion ? Avec les nouvelles technologies qui atomiseraient la société et la faillite des médias traditionnels avons-nous perdu irrémédiablement le contact avec la réalité ?

Nathalie Nadaud-Albertini : Le fait que Facebook annonce que les fake news ne seront plus signalées parce qu’au lieu de dissuader leur lecture, le système l’encourage indique une forte méfiance vis-à-vis des grands médias. Cette défiance existait déjà à l’état latent avant l’avènement des réseaux sociaux. À cet égard, l’étude de Richard Hoggart dans La Culture du Pauvre. Étude sur le style de vie des classes populaires en Angleterre publié en Angleterre en 1957 et en 1970 en France s’avère éclairante. Cet ouvrage montre en effet que le trait principal de la culture populaire est un clivage entre le « eux » et le « nous ». Le « nous » est le monde du connu, du proche, de la famille et du quartier. Il se définit à la fois par l’incertitude du lendemain et la crainte de tout ce qui lui est extérieur. Le proche, le connu, l’immédiat, le concret, l’intérieur, c’est-à-dire le foyer, la famille, le quartier, l’entraide, la franchise, la bonne humeur, seront alors très fortement investis. Et, tout ce qui provient du « eux », à savoir un monde menaçant, de pouvoir, de décision, synonyme de lointain, d’incertain, peuplé de patrons, de dirigeants, de politiques, d’intellectuels, de bureaucrates, de médecins, de savants, d’agents de police et de travailleurs sociaux, fera l’objet d’un rapport de défiance, d’évitement, ou de protection symbolique. Perçue comme une intrusion du « eux », plus ou moins forte selon les cas, allant du bavardage à la propagande, l’information est mise à distance par l’indifférence, la nonchalance, une forme d’ « attention oblique », ou par le « débinage »

Avec les réseaux sociaux, cette défiance du « nous » par rapport au « eux » va trouver un terrain d’expression proprement médiatique, c’est-à-dire que les réseaux vont devenir le média du « nous » par opposition aux grands médias traditionnels relevant du « eux ». Ainsi, chaque compte d’utilisateur appartenant au cercle des « amis » est considéré comme un élément du « nous », et le petit drapeau par lequel Facebook indique une fake news va être interprété comme un indice de ce que le « eux » veut « censurer ». Les utilisateurs s’empressent alors d’aller prendre connaissance de la fake news qu’ils voient comme quelque chose que le système, le pouvoir, les puissants veulent leur interdire.