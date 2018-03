"L'Express de Bénarès" : ce n'est pas le meilleur train...

LIVRE

L’EXPRESS DE BENARES

de Frédéric Vitoux

Ed. Fayard

THÈME

Henry Jean-Marie Levet ou Levey (1874-1906) fait partie des versificateurs « morts au champ d’oubli » qui foisonnèrent au tournant des XIX et XXe siècles. Fils unique d’un député-maire de Montbrison bien en cour, ce dandy fils-à-papa, après avoir longtemps partagé sans risques la bohème d’amis plus célèbres et moins riches que lui, finit dans la peau d’un vice-consul grâce aux relations de son papa d’où son surnom de « poète consulaire ». Mort à 32 ans de phtisie il laisse quelques poèmes pieusement recueillis dans un mince ouvrage que Frédéric Vitoux s’emploie à nous présenter comme un chef d’œuvre et il a -peut-être- écrit un roman flamboyant dont il ne reste rien : l’Express de Bénarès.

POINTS FORTS

- La quête de Vitoux sur les traces d’un fantôme qui lui échappe mais dont il se sent proche comme d’un frère est assez touchante.

Levet qui « admire Rimbaud, mais qui n’est pas Rimbaud » est décrit avec tendresse en dépit de son physique ingrat et de ses extravagances vestimentaires, non sans quelques réserves sur les possibles zones d’ombre de sa personnalité.

Malgré une fascination imputable à sa proximité personnelle et familiale, notre académicien a l’honnêteté de reconnaître les failles du personnage, sa probable mythomanie, son caractère velléitaire et paresseux à la manière duSamuel Cramer décrit par Baudelaire dans « La Fanfarlo » dont « l’imagination était aussi vaste que la solitude et la paresse absolues ».

- Le véritable pèlerinage accompli par l’auteur nous vaut, entre autres, de jolies pages nostalgiques sur le Montbrison disparu et la maison Levet convertie en Crédit Agricole.

- L’isolement désinvolte de Levet, assidu des cafés du « gai Paris » mais incapable de s’intéresser comme ses amis, Léon-Paul Fargue et Francis Jourdain, aux grisettes ou commerçantes croisées dans les rues de Montmartre.

- La découverte de multiples petits écrivains méconnus, tel Jean de Tinan, mort à 24 ans, qui eut le temps d’écrire quatre romans dont deux comme « nègre » de Willy.

POINTS FAIBLES

- Si les «Cartes Postales » de Levet sont largement citées, commentées et paraphrasées, la « fameuse préface-conversation dans une limousine » de Valéry Larbaud et Léon-Paul Fargue (qui introduit le seul recueil de poèmes jamais édité) est évoquée à de multiples reprises mais le lecteur de Vitoux ne saura rien de ce qui motive son enthousiasme pour ce texte. Pour ceux que cela intéresse, il est possible de commander le livre, préface comprise, chez Amazon, au prix de 7.30 €.