Exposition "Caravage à Rome" : l'enfant terrible de la Renaissance Italienne

Caravage à Rome

Musée JACQUEMART-ANDRE

158 boulevard Haussmann

75008 Paris

Ouverture 7 jours sur 7, de 10h à 18h

Nocturne le lundi jusqu'à 20h30

Jusqu' au 28 janvier 2019

EN PRIORITE

Le musée Jacquemart-André consacre une exposition majeure à Caravage (1571-1610 ), figure emblématique de la peinture du XVIIe siècle.

Dix chefs-d'oeuvres de sa période romaine, dont 7 jamais présentés en France, sont exposés en regard avec des tableaux de contemporains qui furent amis ou rivaux de Caravage.

1- Une exposition consacrée à Caravage à Paris est un événement rare à ne pas manquer !

Première exposition en France depuis 1965, le musée a réussi l'exploit de réunir 10 tableaux majeurs sur une oeuvre globale de seulement 50 à 56 toiles, suivant une stricte attribution.

2- Le Musée Jacquemart-André a choisi de présenter la période de ses 16 années à Rome durant lesquelles Caravage va développer son style pictural le plus fort avec ses œuvres en clair-obscur d'un réalisme saisissant et d'une humanité touchante.

3- Le dialogue entre les toiles de Caravage et celles de ses contemporains est un des points forts de cette exposition, avec des œuvres de Giovanni Baglione, Bartolomeo Manfredi, Orazio Gentileschi et de l'espagnol José de Ribera. Dans toutes ces confrontations passionnantes de toiles de maîtres, Caravage nous apporte un niveau d'intensité réaliste inégalée, que le chef d'oeuvre " Judith décapitant Holopherne " nous démontre d'une manière incontestable, dans la première section intitulée " Le Théâtre des têtes coupées ", face aux versions de ses amis ou rivaux.

4- Les sections suivantes vont continuer à mettre en miroir, à travers différents thèmes - Musique et nature morte, le modèle vivant, la méditation, la passion du Christ- la compétition féroce et sans merci qui se joue alors à Rome, capitale artistique au début du XVIIe siècle.

5- A partir de cette période romaine, l'oeuvre de Caravage ne va plus se contenter de correspondre aux critères de commandes ecclésiastiques mais va gagner en autonomie et en dramaturgie, en répondant à des commandes de Collectionneurs. La place du spectateur change alors: le tableau nie la présence du regardant et, par là, attire notre curiosité et notre saisissement. "Le Souper à Emmaüs ", Saint François en méditation"et " Saint Jérôme écrivant" sont de parfaites illustrations de cette intensité de l'"absorbement", propre aux tableaux de Caravage, sentiment accentué par la technique du clair-obscur.

6- Pour la première fois, nous avons la chance de pouvoir admirer et comparer deux versions de la " Madeleine en extase ", celle dite "Klain", attribuée de longue date à Caravage, et une autre version, également de la main de l'artiste, découverte en 2015 et encore jamais exposée en Europe.

Les experts vont, une fois encore, pouvoir s'interroger sur la possibilité que Caravage ait répliqué parfois quelques unes de ses compositions. Je vous invite à vous faire votre propre opinion...

7- Peu connu et oublié jusqu'au début du XXe siècle, Caravage est un peintre hors du commun, malheureusement les rivalités et les tensions entre artistes vont mettre fin trop vite à sa carrière romaine par une dernière rixe durant laquelle il tua son rival Ranuccio Tomassoni, en 1606. Contraint à l'exil, il implorera le pardon du Pape jusqu'à sa mort, en 1610; il a alors tout juste 38 ans.

Je n'en vois pas, tellement l'exposition est une prouesse technique et financière. La sélection du Musée Jacquemart-André est de grande qualité.

Pourtant il est probable que l'unanimité des attributions des tableaux de Caravage, souvent difficile voir impossible, alimentera des controverses sur certaines toiles qui peuvent être considérées par certains experts comme des copies.

Pas une seule exposition de Caravage à Paris depuis 1965: ce vide est enfin comblé d'une manière magistrale par cette exposition qui a, en plus, le mérite de nous démontrer le rôle de Caravage et son influence majeure sur ses contemporains.