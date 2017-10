L’explosion de la dette des ménages britanniques est-elle l’étincelle qui provoquera la prochaine grande crise financière ?

Atlantico : Pourquoi la dette des Britanniques inquiète-t-elle les investisseurs au point de voir le FMI adresser un avertissement au Royaume-Uni, parlant même de risque de crise économique ?

Jean-Paul Betbèze : En fait, le FMI vient d’adresser un avertissement au monde entier dans son Global Financial Stability Report d’octobre, et les Britanniques l’ont largement pris pour eux ! Le Rapport sur la stabilité financière dans le monde, que le FMI vient en effet de publier, combine le chaud et le froid. Le chaud, c’est l’idée que la situation économique s’améliore partout. « Le renforcement du système financier mondial se poursuit grâce aux politiques d'accompagnement exceptionnelles, à l'amélioration des réglementations et à la reprise conjoncturelle de la croissance.

La solidité des banques dans bien des pays avancés continue de s'améliorer… » écrit ainsi le FMI.

Le froid suit aussitôt. « Mais… la poursuite de la politique monétaire accommodante - nécessaire pour soutenir l'activité et stimuler l'inflation - entraîne aussi un accroissement de la valeur des actifs et de l'effet de levier », ajoute en effet l’institution. Il a bien fallu des politiques monétaires très accommodantes, avec des achats massifs de bons du trésor par les banques centrales, pour éviter le pire, puis pour faire repartir la machine. Mais aujourd’hui, force est de constater qu’en général la reprise est assez faible, notamment dans les pays avancés, toujours peu inflationniste, avec en même temps une montée de la dette publique (en partie aux mains de la Banque centrale) et de plus en plus de la dette privée. Les taux bas ont ainsi permis une augmentation des endettements globaux, publics et privés, chez les entreprises et les ménages, dont certains sont et restent fragiles. La reprise pourrait ainsi dérailler en cas de montée des taux. Les politiques monétaires actuelles, qui ont beaucoup fait baisser les taux, ont aussi caché l’importance des risques pris par certains, dans leur quête éperdue du rendement. Si le risque a ainsi pu baisser dans les banques, il est monté dans les entreprises et surtout chez les ménages. L’endettement des ménages, pour le logement ou le crédit à la consommation soutient ainsi la croissance à court terme, mais il accroît d’autant les risques bancaires et boursiers en cas de retournement.

C’est alors que cet avertissement sonne fort à Londres. L’endettement logement y atteint en effet l’équivalent d’une année de revenu des ménages, plus la dette hors logement, qui atteint 40% de leur revenu, selon la Banque d’Angleterre (Financial Stability Report, juin 2017). Au total, la dette des ménages anglais atteint 1,4 fois leur revenu annuel, contre 1,5 fois au maximum de l’avant-crise, en 2007. Depuis, le désendettement a à peine eu lieu. Il repart depuis le Brexit. Et les études de la Banque d’Angleterre montrent que les pays où les ménages sont relativement trop endettés par rapport à leur consommation, s’exposent à de plus fortes chutes de consommation en cas de retournement conjoncturel ! Message FMI plus message de la Banque d’Angleterre : la surprise ne sera pas permise.