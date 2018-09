L’ "exorbitant privilège fiscal américain" : des profits de rente (pétrole) et de monopole (nouvelles technologies) quasiment sans impôt. Que faire ?

Atlantico : Les économistes Gabriel Zucman et Thomas Wright, dans leur étude "the exorbitant tax privilege" ont pu dresser le profil des multinationales américaines qui stockent leurs profits dans des pays à "fiscalité privilégiée". Ainsi, en 2016, 76.5 milliards étaient comptabilisés en Irlande par ces entreprises, 43.3 milliards aux Pays Bas, ou encore 40.9 milliards à Singapore. Alors que la réforme fiscale de Donald Trump a pu être présentée comme un moyen de lutter contre ce phénomène, peut-on d'ores et déjà en mesurer les résultats ?

Jean-Paul Betbeze: Oui, on peut mesurer ce phénomène dans la montée actuelle des bourses américaines, avec encore du mieux dans la croissance et l’emploi, toujours au plus haut, mais pas dans les hausses de salaires !

Paradoxe si l’on veut, c’est en fait l’achèvement d’une stratégie ancienne. La réforme fiscale de Donald Trump, en abaissant les impôts sur les profits des multinationales américaines, hors impôts car non encore rapatriés aux États-Unis, entérine une course à la baisse des impôts, et donne raison aux entreprises qui attendaient. Elles attendaient un traitement fiscal plus « aimable », sachant qu’en bonnes patriotes leurs profits étaient, quand même, investis en bons du trésor américain. Barak Obama leur demandait régulièrement de faire leur devoir et de payer 35% d’impôts. Elles ont plutôt attendu Donald Trump qui les a taxées à 15,5% si l’argent revenait avant fin 2017. Un tiers du trillion (estimé) de dollars de profits ainsi parqué est revenu. Le reste devrait suivre.

C’est du Donald Trump pur sucre : conforter la croissance américaine par l’effet richesse, autrement dit par la hausse des bourses. En effet, les 300 milliards de dollars revenus au bercail en décembre ont payé l’impôt, en vendant leurs bons du trésor, ce qui ne s’est pas vu, puis ont racheté les actions de leur société pour en faire monter le cours. Pas plus d’investissements, ils sont déjà élevés. Pas plus de salaires : il s’agit d’Apple ou de Facebook, dont les salariés sont à l’abri du besoin, et aussi leurs descendants !

Surtout, le travail remarquable de Gabriel Zucman et Thomas Wright, qui exploitent pour la première fois les données issues de la dernière loi fiscale américaine, explique le miracle américain : comment le pays le plus endetté du monde gagne-t-il autant d’argent à l’extérieur ? Les entreprises américaines ont-elles une expertise particulière, pour être plus rentables que leurs concurrentes ?

La réponse est non : les entreprises américaines ne sont pas plus rentables : elles exploitent des situations de rente, puis de monopole, en payant moins d’impôts !

Ces profits viennent en effet, pour moitié, de l’industrie pétrolière, donc de la rente pétrolière, et les taxes des pays producteurs y ont brutalement baissé, passant de 70% à 40%... après la Guerre du Golfe. En « paiement » de la protection américaine ? Puis, l’impôt sur les bénéfices a continûment baissé depuis mi-1990, mais ceci n’a pas empêché les multinationales non pétrolières de mettre leurs profits dans des havres fiscaux, de 20% à 50%, incités en cela par les autorités américaines ! Jusqu’aux profits des GAFA, clairement monopolistiques.