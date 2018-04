L’étude qui montre à quel point la surconsommation d’alcool impacte l’espérance de vie (et pourquoi l’obsession pour les seuils est contre-productive)

Atlantico : Les scientifiques ont établi un seuil de 100g d'alcool par semaine en dessous duquel boire ne représente pas un danger exagéré pour notre santé et notre espérance de vie. Comment les auteurs de l'étude sont-ils parvenus à ces conclusions ?

Fatma Bouvet de la Maisonneuve : Les chercheurs ont étudié 600 000 buveurs, sans antécédents de maladies cardiovasculaires pris sur 83 études médicales dans 19 pays différents. Ils ont évalué l’espérance de vie au-delà de cette consommation qui correspond à 10 verres « standard ». Les auteurs ont calculé qu’un buveur régulier de 40 ans, à cette dose perdait deux ans de durée de vie. Et à plus de dix verres par semaine, on perd 15 mn de vie par verre. Cette étude montre que l’espérance de vie diminue dès que l’on augmente sa consommation, et cela de façon très rapide.

Elle montre une fois de plus que l’alcool ne doit pas être consommé comme un produit anodin, ni commercialisé comme tel.

Ce seuil vous paraît-il cohérent ?

Le nombre de verres par jour ou par semaine a toujours été l’objet d’études et/ ou de recommandations et il varie comme on le voit ici, selon les pays et selon les paramètres étudiés. En revanche, ce que montre cette étude c’est ce que nous tentons, nous, psychiatres et addictologues, de dire depuis des années c’est que la consommation d’alcool est dangereuse pour la santé. Cette étude tombe à pic car elle nous donne raison dans le débat qui nous anime actuellement après des déclarations récentes qui banalisent un produit qui tue en France 49000 personnes. Nous sommes pour la prise de conscience du danger que représente ce produit sans être pour sa prohibition. Il est essentiel, aujourd’hui, alors que la science avance, comme à travers cette étude, de faire de la pédagogie en même temps que de la prévention et d'expliquer qu’il s’agit d’une maladie et non d’un passage à vide qui peut se rétablir par la simple volonté. C’est une maladie que l’on connait et que l’on sait prendre en charge. La précocité et la durée de la consommation comptent pour établir un pronostic. D’où la nécessité de mettre en exergue ce types de résultats et de travailler à la prévention.

Pourquoi une consommation régulière d'alcool réduit notre espérance de vie ? Quels sont les risques sur notre santé ?

La maladie alcoolique et les complications qui en découlent sont complexes et très lourdes car c’est une maladie grave et chronique. Les conséquences sont directes. Elles sont somatiques hépatiques, pancréatiques, œsophagiennes, gastriques, pancréatiques, digestives en général, neurologiques, cardiovasculaires. Les cancers digestifs et du sein sont évoqués. Les accidents de la voie publique. Les complications psychiatriques sont extrêmement lourdes et la psychiatre que je suis doit insister sur la nécessité de les rechercher systématiquement lors de l’examen clinique : dépression, troubles anxieux, troubles de la personnalité, antécédents de tentatives de suicides. La consommation d’alcool est souvent accompagnée de troubles mentaux et le Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire rendu public en octobre 2017 est édifiant à cet égard car il mesure le nombre d’années de vie perdues lorsque l’alcool est associé avec un trouble psychique, ce qui est souvent le cas. La santé c’est aussi la santé sociale, familiale et professionnelle. La maladie alcoolique a des effets indirects également dans le sens où les alcoolisations peuvent isoler, entrainer des troubles du comportement ou du caractère qui entravent les relations avec les autres : familles, collègues, amis... L’alcool est un produit dépressogène, alors, ceux qui en souffrent peuvent devenir incuriques, ne se soignent plus et en cela aussi la répercussion sur la santé est grave, car certains troubles peuvent évoluer à bas bruit sans que la personne ne s’en soucie en ne consultant pas son médecin.