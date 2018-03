L’étude qui montre comment Thomas Piketty a largement surestimé le creusement des inégalités

Selon un rapport réalisé par l'économiste du travail de l'Université Georges Washington, et publié par l'ITIF (Information Technology & Innovation Foundation), les travaux de Thomas Piketty et d’Emmanuel Saez reposent sur une méthodologie déficiente qui tendrait à en maximiser les résultats concernant les inégalités (mais sans nier leur progression) ce qui aurait une incidence sur le choix des politiques publiques que ces résultats impliquent.

Quels sont ces problèmes de méthodologie qui pourraient venir invalider les thèses de Piketty et Saez concernant la progression des inégalités ?

Michel Ruimy : D’une manière générale, il n’existe pas d’étude « clés en main » avec des indicateurs prêts à l’emploi.

Chaque enquête a ses objectifs, son public, ses intervenants, son contexte local mais aussi ses faiblesses. Si elle est une action en soi et s’organise comme telle, avec une planification, une réalisation, des résultats et, la plupart du temps, des préconisations, au plan pratique, la conception et la mise en œuvre d’enquêtes quantitatives soulèvent des problèmes statistiques spécifiques.

En effet, l’idéal est, en théorie, de réaliser la collecte des données auprès de la totalité de la population cible. Toutefois, ce n’est souvent pas possible, pour des raisons de coût, de logistique voire de faisabilité et ce, au détriment d’une certaine efficacité statistique. C’est pourquoi, en amont d’une enquête quantitative, se pose la problématique de la méthode du sondage c’est-à-dire du mode de sélection - échantillonnage ou recueil exhaustif - et de la taille de l’échantillon à interroger.

Pour un échantillonnage, les questions à se poser portent notamment sur la taille de l’échantillon à interroger et sur le mode de tirage adapté aux contraintes financières et logistiques. Puis, une fois l’enquête réalisée, se pose la question de l’estimation c’est-à-dire la manière de produire, à partir de l’échantillon obtenu, des grandeurs valables pour l’ensemble de la population. Ainsi, trois types d’« erreurs » peuvent survenir dans une enquête : les erreurs de sondage, les non-réponses et les erreurs de mesure.

Pour ce qui concerne les travaux de Piketty et Saez, et pour bon nombre d’autres, il y a toujours un risque que je nommerai « opérationnel ». Il s’agit des problèmes de retranscription des données dans les feuilles du tableur - aujourd’hui, on tend à limiter l’intervention humaine dans la saisie de chiffres en privilégiant des processus automatisés -, d’insertion de chiffres extrapolés à côté de données observées. C’est une des faiblesses relevées en 2014 par le Financial Times qui avait déjà remis en cause les thèses défendues par Thomas Piketty. Or, le problème de la statistique est d’obtenir et de travailler sur de « vrais » chiffres c’est à dire des chiffres qui représentent la « vraie réalité » et non des chiffres calculés. Il convient également de bien distinguer les variables explicatives de celles à expliquer, etc. Outre ces risques, il peut s’agir aussi de la prise en compte d’hypothèses contestables. Par exemple, Piketty considère le taux d’épargne relativement stable au cours du temps alors que d’autres experts mettent en avant son caractère « cyclique ». Ainsi, tout un panel de facteurs risquent, au final, de biaiser les résultats et donc les conclusions que l’on peut tirer.