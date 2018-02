L’étonnante non-politique africaine d’Emmanuel Macron

ue cela soit dit: la France n’a plus de politique africaine! Au Sénégal, là où Sarkozy s’était fâché avec l’Afrique francophone lors d’un discours tonitruant rédigé par Henri Guaino, Emmanuel Macron a exposé sa contre-doctrine, dans la foulée du discours de Ouagadougou. Et on en reste bouche bée.

La non-politique africaine: une nouvelle vision

La méthode déconcerte. Notre Macron national, d’ordinaire si prolixe en discours surabondant, parfois interminables (pour souvent ne pas dire grand chose), n’en a pas prononcé, au Sénégal, un seul sur la politique africaine qu’il entend mener. C’est au Journal du Dimanche qu’il s’est adressé pour dire sa vision, comme si le sujet ne concernait que les journalistes français et pas les Africains.

On comprend bien l’inspiration générale.

À Ougadougou, Macron avait d’ailleurs dit:

je ne vais pas venir vous dire que nous allons faire un grand discours pour ouvrir une nouvelle page de la relation entre la France et l’Afrique. Ou je ne suis pas venu ici vous dire quelle est la politique africaine de la France comme d’aucuns le prétendent. Parce qu’il n’y a plus de politique africaine de la France !!

Tout était effectivement dit: le président Macron ne porte plus de politique africaine. Certains s’en réjouiront. D’autres plaideront qu’il s’agit d’une simple normalisation.

On peut se demander s’il ne s’agit pas tout simplement d’une limite désormais atteinte par le Président: peut-être, qu’au fond, Emmanuel Macron n’a pas de vision concernant l’Afrique, parce qu’il n’a jamais vraiment réfléchi au sujet.

Une politique de visas simplifiés avec le Sénégal

Dans les micro-annonces de son voyage au Sénégal, certaines mesures sont passées inaperçues. En particulier, le président a annoncé la mise en place de visas de circulation ainsi présentés dans la presse africaine:

visas de circulation qui permettent aux étudiants, aux académiques, aux politiques, aux hommes et femmes d’affaires de circuler beaucoup plus librement et sans autres procédures.

Ah! si c’est pour les hommes et les femmes d’affaires, les enseignants et les politiques, tout va bien! Mais il n’est pas sûr que tous les Français aient bien compris que la non-politique africaine d’Emmanuel Macron revienne à ouvrir les frontières françaises aux Africains.

En soi, cette décision n’est pas choquante. Mais elle mériterait au minimum un débat national. Curieusement, Emmanuel Macron ne se répand pas sur le sujet dans son interview au JDD.

L’écran de fumée de la lutte contre le réchauffement climatique

Accessoirement, le président a occupé le terrain de la communication en faisant grand cas d’une aide de 15 millions d’euros à Saint-Louis du Sénégal pour lutter contre l’érosion due au réchauffement climatique. C’est évidemment une mesure sympathique. Mais elle reste très anecdotique rapportée au milliard et demi engagé par la France depuis l’an 2000 au Sénégal.