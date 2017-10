Ethos, pathos et adaptabilité : comment plaider comme un véritable avocat

Décryptage

Si on l'avait oublié Propriété privée chinoise : pour rappel, la Chine est toujours communiste Des dizaines « d’abris de jardin », c’est-à-dire des parcelles constituées d’une maisonnette et d’un bout de terrain contenant des plantations sous serre, ont été détruits récemment par les autorités chinoises.

Bonnes feuilles Animaux : que trouve-t-on exactement dans la pâtée industrielle ? Nous n’avons pas le monopole de la malbouffe, nos animaux sont également concernés ! Chiens et chats ont aussi, par notre faute, des mauvaises habitudes alimentaires qu’il faut combattre. Extrait de "Vous êtes fous de leur faire avaler ça !" de Morgane Kergoat, publié aux Editions Flammarion. (2/2)

Bonnes feuilles "Pas un Clint Eastwood" mais "inébranlable" : l'hommage de l'ex-patron du RAID à Bernard Cazeneuve Jamais un chef du RAID n'aura dû faire face à autant d'attaques terroristes en quatre ans passés à la tête de la plus prestigieuse unité d'élite de la police. De 2015 à 2017, Jean-Michel Fauvergue s'est confié à Caroline de Juglart, journaliste à M6. Il raconte son histoire et celle de son unité de l'intérieur. Extrait de "Patron du RAID - Face aux attentats terroristes" de de Jean-Michel Fauvergue et Caroline de Juglart, publié aux Editions Mareuil. 2/2

Bonnes feuilles Renvois d'ascenseurs entre Macron et Hollande, requêtes cocasses de Mitterrand à Chirac : les curieux "faits du prince" des passations de pouvoir Le fait du prince est au coeur de l’histoire du pouvoir depuis la nuit des temps. Du général de Gaulle à Emmanuel Macron, les huit présidents de la Ve République ont tous très souvent agi en n’obéissant qu’à leurs humeurs, leurs passions publiques et privées, voire leurs fantasmes. Extrait de "Le fait du prince, petits et grands caprices des présidents de la Ve République" de Béatrice Houchard, aux éditions Calmann Levy (1/2).

Franchissons les Pyrénées… Et si on rattachait la Catalogne à la France ? Notre pays ne peut rester indifférent à ce qui se passe à sa frontière. Macron doit agir, caramba! (je ne sais pas comment ça se dit en catalan).

Nouveauté Agriculture : les ventes directes de producteurs aux Parisiens vont se multiplier C’est une petite révolution alimentaire qui se prépare. Une nouvelle entreprise de services résout un à un tous les problèmes de mise en relation entre producteurs franciliens (pour l’instant) et magasins de vente parisiens : la vente directe gagne le coeur de la capitale.

Autre menace Europe : du terrorisme à l’insurrection Des actes de terrorisme - qui ne sont pas qualifiés comme tels par les autorités pour "ne pas effrayer le bourgeois" - ont lieu presque tous les jours en France. Ils ne sont pas uniquement le fait de djihadistes.

Inextricable Deux kalachnikov pour le prix d'un RSA : les aides sociales, un carburant de la délinquance à supprimer ? "On ne peut plus laisser des territoires et des populations entières en marge de la société française et continuer à subventionner la délinquance par le RSA", déclare Gilles Kepel dans Le Figaro. Un voeu pieux, puisque ces populations ne trouvent pas d'emploi et que les sommes générées par les trafics dépassent largement le RSA.