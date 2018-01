Il éternue violemment après s’être trop retenu... et se troue la gorge : attention, votre nez peut vous tuer

Atlantico : Des médecins britanniques ont révélé le cas d'un homme de 34 ans victime d'un éternuement que le patient aurait tenté de refréner, et ayant provoqué l'apparition d'un trou au fond dans la gorge du patient. Ce dernier ayant été hospitalisé durant une semaine. Quels sont les différents risques médicaux encourus en refrénant un éternuement ? Quelle est la fréquence de ce type de cas ?

Stéphane Gayet : Tout le monde éternue bien sûr et c’est un phénomène particulièrement fréquent. L’éternuement a un côté assez spectaculaire. C’est une expiration réflexe, brutale, intense et bruyante, déclenchée par une irritation de la muqueuse des fosses nasales (cavités respiratoires situées en arrière du nez). La puissance d’un éternuement est parfois importante. Comme tous les phénomènes réflexes, l’éternuement vise à nous protéger. En l’occurrence, il s’agit d’expulser un élément étranger et nocif qui s’est introduit dans les fosses nasales.

Ces dernières constituent un filtre destiné à protéger les voies aériennes inférieures et sont en même temps vulnérables. Un éternuement se compose de deux phases : une première phase inspiratoire brève qui annonce la suivante ; une seconde phase expiratoire ample, violente et expulsive. La première phase inspiratoire cherche à faire descendre dans le pharynx (arrière-gorge) l’élément étranger indésirable ; la seconde à le chasser vigoureusement hors du corps par la bouche. Contrairement à une expiration habituelle qui s’effectue en principe par la bouche seule, l’expiration de l’éternuement est tellement intense qu’elle se fait tant par le nez que par la bouche.

Lors d’un éternuement vraiment violent, la pression développée dans les voies aériennes supérieures (larynx, pharynx, fosses nasales) peut être très élevée. La pression exercée par la contraction brutale des muscles expiratoires est d’autant plus forte que l’irritation causée par le corps étranger nocif est plus vive. Il s’agit fréquemment de poussières agressives, végétales (pollens…), animales (acariens…) ou minérales. Or, il n’est pas du tout bienséant d’éternuer de façon incontrôlée en public : c’est pour le moins très désagréable pour les autres (bruit violent, projection de gouttelettes) et qui plus est dangereux (dispersion possible de virus ou parfois de bactéries pathogènes). C’est pour cela que l’on apprend aux enfants à refréner leurs éternuements ou au minimum à mettre leur main, leur avant-bras ou un mouchoir devant leur bouche juste avant d’éternuer. Mais certaines personnes vont jusqu’à se pincer le nez pour bloquer un éternuement. Or, cette pratique constitue un réel danger si elle est associée à une fermeture de la bouche.

En effet, la forte pression exercée dans les voies aériennes supérieures est susceptible de déchirer une paroi. Les deux éléments les plus fragiles de cet espace aérien sont, d’une part la membrane tympanique entre l’oreille moyenne et l’oreille externe, et d’autre part le larynx ou organe de la phonation, qui est une remarquable structure, complexe et fragile. Ce dernier est situé dans le bas-fond de la gorge, à l’entrée de la trachée-artère. Ce sont donc là les deux principaux risques encourus : déchirure ou même fracture (cartilages) du larynx et déchirure d’un tympan. Ce type d’accident est extrêmement rare en réalité. Il n’a été retrouvé que quatre cas identiques, selon le même mécanisme, décrits dans la littérature, dont l’un remonte à 1948, et ne touchant que des patients de sexe masculin.