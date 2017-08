Etats-Unis : Pourquoi Donald Trump ne sera pas destitué

Les violences meurtrières de Charlottesville en Virginie n’auront été qu’une parenthèse tragique dans le feuilleton qui tient l’Amérique en haleine depuis le début de l’année. "L’affaire russe", celle qui embarrasse son administration depuis ses premiers jours, vise clairement à destituer Donald Trump. Toute l’Amérique en a conscience et c’est pourquoi toute l’Amérique suit cette affaire plus qu’aucune autre. La mise en place d’un « grand jury », révélée récemment, pour enquêter sur la question, constitue un pas décisif vers l’établissement de chefs d’accusations et le déclenchement d’une procédure de destitution contre le président américain.

Toutefois les chances que celle-ci aboutisse rapidement à son départ forcé, sont, en vérité, très minces. Pour des raisons techniques autant que politiques.

Les évènements récents ne laissent plus de doutes sur l’enjeu et l’objectif de l’enquête en cours sur l’ingérence russe dans la campagne présidentielle de 2016. Il s’agit de faire tomber Donald Trump. C’était l’objectif initial des médias et des démocrates. Même s’ils s’en défendent. Nombre d’Américains, à Washington et aux seins des élites urbaines, (avocats, journalistes, magistrats, enseignants, etc) n’ont tout simplement pas accepté l’élection du magnat newyorkais à la présidence des Etats-Unis. Pas plus que certains Républicains n’avaient accepté l’élection de Barack Obama en 2008. Ils s’évertuent donc à torpiller sa présidence, et tentent, par tous les moyens légaux, d’y mettre fin au plus vite.

L’affaire russe est pour eux un fil, sur lequel ils tirent depuis six mois, et grâce auquel ils espèrent parvenir à leur fin. Pour l’instant le fil tient et suscite des révélations,plus ou moins spectaculaires, au fur et à mesure qu’il se déroule.

Rappelons les faits.

Tout a commencé dès 2015 par unpiratage du système informatique du parti démocrate. Les services de renseignement américains ont déterminé que l’attaque provenait de Moscou, et avait été commandée et exécutée par les services russes. A la lecture du rapport du FBI en décembre 2016, le président Obama a d’ailleurs décrété des sanctions contre la Russie, en représailles contre cette attaque.

Tout au long de la campagne présidentielle de 2016 l’entourage de Donald Trump s’est aussi distingué par une proximité inhabituelle avec la Russie. Officiellement le candidat Trump se disait admiratif du président russe, Vladimir Poutine, et favorable à une relation non plus hostile mais au contraire constructive et coopérative avec la Russie.

Certains membres de son équipe ne cachaient pas leurs liens avec ce pays. Paul Manafort, qui fut brièvement son directeur de campagne, avait travaillé pour le président ukrainien pro russe Victor Ianoukovich. Michael Flynn, général en retraite et futur Conseiller à la Sécurité Nationale américain, avait eu plusieurs contacts avec des homologues russes durant la campagne. La révélation de ces contacts l’a obligé à démissionner quelques jours seulement après sa prise de fonctions. Ces contacts ont également poussé le FBI à enquêter plus avant sur les liens entre Moscou et l’entourage de Donald Trump. Le terme de «collusion» est apparu dans la presse.