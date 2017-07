États généraux de l'alimentation : les agriculteurs peuvent-ils espérer des solutions pour alléger leurs souffrances ?

La journée du 20 juillet verra Bercy prendre des tons versaillais. Ce sera la grand-messe de lancement des états généraux de l’alimentation (EGA pour les intimes), avec discours introductif d’Edouard Philippe, et moult intervenants de renoms. S’ils seront peu nombreux, finalement, à se soucier de l’origine des petits fours distribués aux 400 participants de la journée, ce sera pourtant la question de fond centrale.

Lors de sa campagne électorale, Emmanuel Macron avait adressé une réponse, une seule, à la crise agricole : une meilleure répartition des marges entre tous les acteurs, qui serait discutée lors d’une réflexion plus large concernant l’ensemble de l’alimentation. A l’issue, 5 milliards d’euros seraient affectés pour moderniser le secteur agricole par rapport aux grandes lignes définies dans ce nouveau Grenelle, finalement relativement proche de celui dédié à l’environnement en 2007 dans sa conception.

Deux phases, une économique, une sociétale

Dans les faits, on arrive à l’échéance. Ce jeudi 20 juillet, ce sera le coup d’envoi. Et surtout l’occasion de savoir plus précisément qui participera aux travaux. On sait qu’il y aura des représentants des agriculteurs bien sûr (syndicats, coopératives, chambres, filières...), mais aussi des industriels, des ONG environnementales, des associations de consommateurs, des acteurs de la distribution, de la logistique et du transport, la restauration hors domicile, les associations des maires de France, des régions de France... En principe, selon les promesses de campagne de celui qui n’était encore que candidat à la présidentielle, il doit y avoir tous les représentants des acteurs de l’alimentation, depuis le producteur agricole jusqu’au consommateur... Mais tant qu’on ne saura pas précisément le nom des participants, et les critères de choix pour ceux-ci, le pronostic sur un résultat probant de ces EGA reste pour le moins délicat. Sans parler des accords à trouver entre des interlocuteurs aussi différents que CCFD Terre solidaire, WWF, Greenpeace, Oxfam, Réseau Action Climat, la Fondation pour la nature et l’homme (ex-Fondation Nicolas Hulot) et France Nature Environnement (FNE) d’une part ; ou la Fnsea, Coop de France, l’Ania (association nationale des industries alimentaires), l’UIPP (union des industries pour la protection des plantes), ou les Chambres d’agriculture de l’autre.

Concrètement, il est prévu deux phases. La première économique, jusqu’à fin septembre. On y parlera d’une répartition censée être « plus juste » de la valeur et des marges, et d’une juste rémunération des agriculteurs. La seconde (juste après dans le calendrier, jusqu’à novembre), concernera davantage la santé, l’environnement, ou encore le gaspillage alimentaire. Les discussions sont prévues par filières, avec des rencontres dans les régions avant la remontée d’informations vers Paris.