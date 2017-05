L’État islamique, un mythe qui relève en large part d’une tradition inventée

Derrière sa prétention à incarner une tradition figée, les aspects les plus modernes de l’État islamique sautent aux yeux, de son usage séditieux de la théologie coranique à celui, à la fois ultrasophistiqué et révolutionnaire, des technologiques et innovations du monde présent. Il est intéressant de se pencher sur l’idée même d’État islamique. Le 20 janvier 2017, dans une vidéo diffusée sur la Toile, « Entre deux États. Défis et récompenses », le groupe terroriste affirme être confronté aux mêmes obstacles que le premier État formé par le prophète Mahomet.

Mais cette idée relève en large part d’une tradition inventée (Hobsbawm et Ranger : 1983). Tandis que certains ont pu voir dans la formation d’un proto-État à cheval entre l’Irak et la Syrie des signes d’un retour à l’islam des origines, l’État islamique demeure un mythe. Il est le produit hybride d’une rencontre entre éléments de la tradition et modernité.

Inventer la tradition

Au-delà du discours brandi par le groupe terroriste, les sources islamiques comme le Coran aussi bien que les hadiths n’abordent que très peu les affaires politiques. Or la problématique qui s’est imposée aux musulmans dans les lendemains de la mort de Mahomet en 632 fut précisément celle de l’État. Ils durent innover et improviser quant à la forme et à la nature de leur gouvernement. Sans surprise, le politique se trouva au cœur de leurs désaccords théologiques et de leurs principales scissions, opposant sunnites et chiites en particulier mais pas seulement. L’élaboration d’une théorie politique fut néanmoins tardive. Elle fut échafaudée alors que les institutions sur lesquelles elle se penchait entraient dans une phase de déclin. La théorisation du califat dans la tradition sunnite ne remonte ainsi qu’à la période de son délitement, sous la dynastie abbasside, et à l’apparition d’autres dirigeants. Elle consista en une réfutation des dissidences montantes et s’assimila plus à une quête d’idéal-type qu’à une restitution objective des réalités.

Ajoutons que la majeure partie de la jurisprudence est produite à l’époque à l’ombre de l’État, par une élite officiellement mandatée. Il en résulte un corpus élégant et élaboré, et une théorie du califat qui, par effets de monopole et de répétition, s’ancre dans les esprits en résistant à l’épreuve du temps. Ce corpus s’est vu élevé au rang de quasi loi islamique par les jihadistes, et l’État islamique se réclame davantage de la jurisprudence que du Coran. Nombreux sont ceux qui ont oublié à ce propos que la jurisprudence des premiers siècles de l’islam n’était qu’une improvisation humaine visant à répondre aux enjeux de son temps. Elle relevait d’une fonction politique de légitimation d’un gouvernement souvent imposé par la force ou l’intrigue. Celui-ci ne répondait que peu au rêve d’unité musulmane.