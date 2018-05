"L'étagère duo" : délicieusement chaotique

THEATRE

L’ETAGERE DUO

Ecriture,mise en scène et musique originale de JEAN CLAUDE CAMORS

avec

Jean Claude CAMORS et Sandrine SEUBILLE

avec la collaboration artistique de Jean Philippe Daguerre

THEATRE LE RANELAGH

5, rue des Vignes

PARIS 16ème

www.theatre-ranelagh.com

tel 01 42 88 64 44

jusqu’au 14 Juillet

Une pièce de théâtre insolite et burlesque sous forme de 15 tableaux dont le thème est « La Musique ». Elle fait voyager entre dérision, humour, poésie… ceux qui « l’écoutent, la font, la transmettent, la fantasment » Un Duo interprète des personnalités multiples où chacun pourra se reconnaître dans des situations loufoques et gaguesques où le dernier mot est à la musique !

POINTS FORTS :

. Une succession de tableaux, parfaitement déjantés, menés tambour battant, dans une mise en scène sobre, esthétique, minimale, qui met en valeur l’essentiel, dans un cadrage parfait.

. Une farandole de jeux de mots qui ne tombe jamais dans la vulgarité. La poésie de temps en temps s'y glisse, et l’ombre de Jacques Prévert se dessine dans la scène de la « de la note de musique qui joue faux… »

. Un Duo remarquable, aux multiples casquettes : Sandrine Seubille, comédienne et chanteuse, et Jean Claude Camors, comédien, chanteur-musicien, compositeur et scénariste-écrivain. En véritables saltimbanques ils font leur miel de cette partition, chaotique et loufoque, avec le plus grand respect du spectateur et un grand professionnalisme.

. C’est joyeux et plein d’entrain. Un vrai souffle de gaité anime ce mélange de mime, de musique, de chant, de danse, savamment dosé..

POINTS FAIBLES

Si on veut finassez :

. Peut-être la liaison entre les tableaux est-elle à revoir.

. La chute de certaines histoires semble étrange;

EN DEUX MOTS

C'est délicieusement chaotique.

UN EXTRAIT

Ou plutôt deux:

- "Tu swingues comme une biscotte, du rythme, du rythme…"

- "Le corps est le tympan de la musique."

L’AUTEUR

Jean Claude Camors, auteur, compositeur, violoniste et comédien-chanteur a été membre du groupe mythique « Le Quatuor ». Cet homme orchestre débute avec le Jazz en 1970, puis sa créativité musicale le fait côtoyer la danse avec de nombreux chorégraphes comme Peter Goss, Carolyn Carlson,…Son gout pour la musique écrite et improvisée s’affirme alors pour la scène et le théâtre. Sa signature: une théâtralité basée sur la musique et l’humour. Il décrochera ainsi trois Molières, une Victoire de la Musique et le Prix Sacem..