Et la véritable arme secrète de la Corée du Nord est... sa croissance économique

Atlantico : Les sanctions votées successivement contre la Corée du Nord semblent encore être sans effets sur les actions de Pyongyang, comme l'a rappelé le dernier tir de missile de ce 15 septembre. Si ces sanctions ont pour objectif d'affaiblir le régime, n'y a t il pas une sous estimation générale des progrès économiques du pays, qui lui permettent une plus grande résistance à ce type d'actions ?

Barthelemy Courmont : Depuis le premier essai nucléaire nord-coréen en octobre 2006, Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté huit résolutions contenant des sanctions, la dernière en date ce mois-ci. Si ces textes furent adoptés à l'unanimité, ce qui est une bonne chose, il convient de s'interroger sur leur efficacité. D'autant que ces sanctions s'ajoutent à une multitude d'initiatives unilatérales qui limitent les échanges économiques avec la Corée du Nord depuis 1993, et une situation qui, pendant la Guerre froide, ne faisait déjà pas de ce pays très dépendant de l'Union soviétique un champion du livre-échange.

Bref, la Corée du Nord à toujours été isolée économiquement, et les sanctions n'en sont qu'une des caractéristiques. Non efficaces, ces sanctions semblent également conte-productives, car elles sont instrumentalisées par la propagande du régime, et n'ont pas empêché l'économie nord-coréenne d'amorcer une croissance qui avoisine les 4% (ce qui reste très modeste eu égard aux immenses lacunes de ce pays) depuis quelques années. C'est la face cachée de la Corée du Nord, un des paradoxes de ce pays et de son dirigeant. Kim Jong-un est engagé dans une stratégie à deux visages avec d'un côté un durcissement des positions dans le domaines militaire et diplomatique, et de l'autre une libéralisation progressive, mais néanmoins spectaculaire, de l'économie. On estime que plus de la moitié du PIB nord-coréen est aujourd'hui assuré par le secteur privé. Une réalité qui est aux antipodes des idées reçues sur ce pays. Le système de collectivisation, qui a fait justement qualifier ce régime de stalinien, est en cours de réforme, et les recettes fiscales issues de la montée en puissance du secteur privé sont une source de revenus de plus en plus importante pour Pyongyang. Si on compare la situation actuelle avec le milieu des années 1990, quand la Corée du Nord était confrontée à des famines chroniques, force est de constater que les progrès sont très importants, même si la situation dans les zones rurales reste catastrophique, comme en témoignent les réfugiés. On peut déplorer que l'amélioration de cette situation économique serve le régime, mais il serait moralement difficilement défendable de s'en plaindre, si on pense au sort de la population. Bénéficiant de très importantes ressources minières, la Corée du Nord les exporte vers la Chine, qui est tout particulièrement friande des métaux rares dont dispose ce pays. Ces exportations permettent à l'économie locale d'acheter du materiel pour ses infrastructures, des outils pour l'agriculture, de l'acier... On oublie souvent que si la DMZ ferme hermétiquement la frontière avec la Corée du Sud (à l'exception du site industriel de Kaesong, épisodiquement fermé et soumis aux aléas de la relation entre les deux pays), la frontière avec la Chine reste très perméable, et est une bouffée d'oxygène pour l'économie nord-coréenne. Faut-il le condamner? La question fait débat.