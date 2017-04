Et si les premiers ministrables possibles d’Emmanuel Macron étaient Pascal Lamy et Jean-Louis Borloo...

Pour convaincre un électorat qui a tendance à douter, Emmanuel Macron serait prêt cette semaine à dévoiler le nom de personnalités qui pourraient occuper Matignon sous son quinquennat. Il pense à deux hommes, deux profils bien différents mais avec lesquels il se sent compatible :

- Pascal Lamy, l’ancien directeur de l’OMC : il incarne l‘Europe et la régulation nécessaire du commerce mondial.

- Jean-Louis Borloo, fondateur de l’UDI et ancien ministre de l’économie puis de l’écologie du gouvernement de François Fillon. Il serait capable de faire la synthèse entre la nécessaire performance économique et la contrainte sociale.

Emmanuel Macron reste en tête de liste des quatre favoris du premier tour de la présidentielle.

Sauf que la semaine dernière, sa position de leader s’est un peu dégradée, tout comme celle de Marine Le Pen, alors que la situation de Jean-LucMélenchon est restée forte et que celle de François Fillon s’est un peu améliorée.

A quatre jours du scrutin, la position des 4 favoris est tellement serrée que les instituts de sondage sont bien incapables de faire des prédictions. Aucun ne se risquera à ce type d’exercice.

Les quatre candidats de tête ont donc décidé de mettre le paquet en multipliant les meetings de terrain, mais dans l’entourage d’Emmanuel Macron, on a bien le sentiment que cela ne suffira pas à sécuriser le résultat. On a compris, semble-t-il, qu’il fallait sécuriser un électorat habité par le doute.

Dans la forme comme dans le fond, la campagne d’Emmanuel Macron pourrait se renforcer dans quatre directions.

D’abord, les équipes de campagne cherchent à améliorer la cohérence du programme pour échapper à la critique qui porte sur la légèreté des propositions, le flou artistique qui les entoure et sur la jeunesse de leur auteur. La jeunesse de Macron est un énorme atout, un gage de renouveau et de changement, mais son programme apparaît beaucoup plus incertain et fragile que celui de François Fillon, au regard de la situation. Donc, ils doivent renforcer la cohérence du discours, souligner la colonne vertébrale de l'ensemble et même trouver un axe plus fort.

Ensuite,ils veulent trouver une mesure forte et symbolique qui permettrait d’occuper le terrain médiatique des derniers jours. L‘exonération de la taxe d’habitation pour 80% des Français n’a pas eu l’effet escompté dans l’opinion, essentiellement parce que les maires lui ont fait une contre publicité justifiée puisqu’ils n’ont aucun financement alternatif.

Par ailleurs, ils vont essayer de gérer au mieux les ralliements socialistes pour éviter l‘image d’héritier de François Hollande qui lui colle à la peau. Les petites phrases du Président de la République le gênent pour le premier tour. Elles accréditent les critiques que font tous les autres candidats.

Enfin, Emmanuel Macron voudrait donner quelques garanties sur sa capacité à gouverner. On est convaincu dans son entourage que son arrivée à l'Elysée lui vaudra une notoriété internationale extraordinaire, ce qui lui donnera des moyens d’agir exceptionnels. Il sera le plus jeune président d’un grand pays démocratique de toute l’histoire. A ce titre et du haut de ses 39 ans, il incarnera très bien le XXIesiècle et sa modernité. Le problème est que cet état de grâce ne durera pas très longtemps. Il lui faudra gouverner, mais comment et avec qui ?